Bürgel: Keanu und Vanessa sind das neue Kinderprinzenpaar

Spaß am Regieren

+ © Mangold Auch wenn der Regent hier noch etwas zerknirscht wirkt: Keanu I., Markgraf von der Kornkammer, Nachfahr von König Lear, und Vanessa I., Comtesse de la Confiserie Baroness d’energie, freuen sich auf ihre Rolle als Kinderprinzenpaar. Bei der öffentlichen Inthronisation lässt es sich Raga-Urgestein Fred Stephan nicht nehmen, die beiden angemessen zu kutschieren. Zum weiteren Hofstaat gehören Mohr Felix Gehrlein und Hofdame Zara Di Vittoria. © Mangold

Bürgel - „Gut Stuss, Ahoi, nun seht mal her, der neue Berler Hofstaat gibt Euch nun die Ehr. “ Duffdä! Auf dem Dalles werden die neuen Regenten feierlich inthronisiert. Bis Aschermittwoch führen Keanu I. und Vanessa I. das närrische Zepter. Von Stefan Mangold

Der Wettergott meint es gut mit den Bürgelern. Am Tag zuvor hatte es noch getropft, als sich das designierte Offenbacher Prinzenpaar im Cabriolet durch die Innenstadt kutschieren lassen sollte. Das fiel aus. Zur Inthronisierung am Dalles blieb’s hingegen trocken. „Bei Regen wäre nur der harte Kern erschienen“, vermutet Fred Stephan, aktueller Kassenwart und früherer Vorsitzender der Ranzengarde. So verfolgen gut 300 Untertanen die Zeremonie.

Musikalisch gestalten die Anfahrt des Kinderprinzenpaars, standesgemäß in einem dunkelgrünen Oldtimer, die Icebreakers von der Stadtgarde unter Stefan Wolf. Außerdem zeigen sich die Bürgergarde, die Blau-Weiß-Roten Mozarthusaren und Vertreter von anderen karnevalistischen Vereinigungen – etwa die Kolpingelfer. Von der politischen Prominenz geben sich Stadtverordnetenvorsteher Stephan Färber und Kämmerer Peter Freier die Ehre. Alle zusammen fallen mehr als einmal in den Schlachtruf der Ranzengarde mit ein, der über den Dalles schallt: „Gut Stuss, Ahoi!“

Der Sitzungspräsident Wolfgang Zühlke fragt die Kinder dort oben, ob sie wirklich Lust hätten, „die Pflichten der Regentschaft zu übernehmen, oder ob nicht die Eltern sie ins Amt geschubst“ hätten. Man höre ja immer wieder von Vätern und Müttern, die im Nachwuchs etwas verwirklichen wollten, „das sie selbst nicht packten“. Prinz und Prinzessin verneinen entschieden. „Mir macht das Spaß“, antworten beide. Das klingt authentisch.

Alles zur Fastnacht in der Region

Ihre juvenile Narrenphase gehört sicher in die Kategorie „Ereignisse aus der Kindheit, die ein Leben im Gedächtnis bleiben“. Im Negativen kann das die erste Fünf in Mathe sein, im Positiven das erste Tor im Fußballverein. Vanessa Kirschner (12) und Keanu Trupp (10) werden wohl nie daran erinnert werden müssen, einmal als Prinzessin Vanessa I. und Prinz Keanu I. angesprochen worden zu sein. In ihrem Gefolge schreiten Zara Di Vittoria als Hofdame „Gentildonna Zara Amazone Sul Cavallo“, und Felix Gehrlein, der auf „Mohr Felix, der Glückliche von Burgilla zu Biebera“ hört. So steht’s auf der offiziellen Karte des Hofstaats von Burgilla notiert, die Peter Schall gestaltet hat.

Vanessa und Keanu sind längst alte Hasen im karnevalistischen Geschäft. Im vergangenen Jahr agierte der Prinz noch selbst als Mohr. Der Job dient auf der karnevalistischen Karriereleiter offensichtlich als Sprungbrett zur Regentschaft. Auch für Hofdame Gentildonna Zara steht fest, „ich will Prinzessin werden“. Kein Zweifel, dass die Achtjährige das in zwei Jahren schafft, wenn sie dann noch will.

Ein wenig mit Wehmut blickt Niklas Trupp zurück. Er agierte zusammen mit Anika Gerbig in den vergangenen beiden Jahren als Prinzenpaar. „Das war eine klasse Zeit“, sagt der 14-Jährige, aus dessen Gesicht seit dem Ende der letzten Kampagne die kindlichen Züge verschwunden sind. Die beiden übergeben Krone und Zepter. Am Rande betont Fred Stephan die Rolle der Jugend in der Ranzengarde, die mit 430 Mitgliedern als mitgliederstärkster Karnevalsverein in Offenbach gilt: „Wir haben immer ganz bewusst nur auf ein Kinderprinzenpaar gesetzt.“