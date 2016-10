Gartenwettbewerb: Sieger stehen fest!

Familie Eckhardt aus Hainburg

Offenbach - Die Abstimmung ist beendet: Karin und Heinz Eckhardt aus Hainburg haben bei unserem Gartenwettbewerb gewonnen! Sie überzeugten die Leser mit ihrem bunten Garten. Auch unter allen Abstimmenden haben wir etwas verlost.

Die Sieger unseres Gartenwettbewerbs stehen fest. Zahlreiche Fotos wurden uns in den vergangenen Monaten zur Verfügung gestellt. Rund 50 Galerien kamen so zusammen. In der Abstimmung hatte Familie Eckhardt aus Hainburg am Ende mit Bildern ihrer schönen Gartenanlage die Nase vorn. Die Gestaltung des Gartens, mit einem Teich, gemütlichen Sitzgelegenheiten und tollen Blumen ist bei unseren Lesern offenbar besonders gut angekommen.

Hier gibt es alle Infos zu unserem Garten-Wettbewerb

In der Abstimmung auf op-online.de setzten sich Karin und Heinz Eckhardt gegen viele weitere Hobbygärtner durch. Sie gewinnen einen Gutschein im Wert von 500 Euro für das Pflanzen-Zentrum-Blumenau Fischer in Rodgau. Außerdem haben wir unter allen abstimmenden Personen ein Wellnessarrangement für zwei Personen im Garden Eden Sauna & Wellness in Dietzenbach im Wert von 140 Euro verlost. Hier darf sich Sonja Visone aus Eppertshausen freuen. Sie hatte zuvor ihre Stimme für den Garten von Familie Schneider aus Münster abgegeben. Die beiden Gewinner werden von uns ebenfalls per E-Mail benachrichtigt. Wir freuen uns bereits auf die nächste Fotoaktion und sagen danke.

Der Sieger-Garten von Familie Eckhardt aus Hainburg

Bilder: Garten von Karin und Heinz Eckhardt aus Hainburg Zur Fotostrecke

dr