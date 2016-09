Schönster Garten der Region: Letzte Chance - abstimmen und gewinnen!

Wellness-Paket in der Verlosung

+ © p Wer hat den schönsten Garten in der Region? Ein Bild von Karin und Heinz Eckhardt aus Hainburg. © p

In den vergangenen Monaten haben wir Leserbilder aus rund 50 Gärten in unserer Region zugeschickt bekommen. Wir sagen herzlichen Dank und starten nun in einer Abstimmung auf op-online.de die Suche nach dem Gewinner.

Wer setzt sich beim Gartenwettbewerb gegen viele weitere Hobbygärtner aus der Region durch? Der Sieger unseres großen Gartenwettbewerbes kann sich auf einen Gutschein im Wert von 500 Euro für das Pflanzen-Zentrum-Blumenau Fischer in Rodgau freuen. Zudem gibt es auch eine weitere Verlosung! Unter allen Abstimmenden verlosen wir zusätzlich ein Wellnessarrangement für zwei Personen im Garden Eden Sauna & Wellness in Dietzenbach im Wert von 140 Euro.

Was Sie dafür tun müssen? Füllen Sie einfach unten das Formular auf der Seite aus und nennen Sie uns Ihren Favoriten-Garten. Bitte tragen Sie dazu in das Feld „Schönster Garten“ einfach den Namen des Gartenbesitzers ein. Diesen finden Sie jeweils in den Fotostrecken. Die Abstimmung läuft bis einschließlich 30. September. Auf unserer Themenseite finden Sie alle Bildergalerien zum Durchklicken im Überblick. dr