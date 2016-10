Das sind die Feier- und Brückentage 2017

Urlaubsplanung

Dem Büroalltag entfliehen, runterkommen, abschalten: Dafür braucht es nicht immer einen langen Urlaub. Oftmals reichen bereits gut gelegene Feiertage und Brückentage. So sieht es damit 2017 aus:

Um schon jetzt den Urlaub möglichst günstig für das nächste Jahr zu planen, ist es sinnvoll, sich Feier- und Brückentage genau anzuschauen. Denn so sparen sich Arbeitnehmer viele ihrer Urlaubstage und haben dadurch mehr davon.

Bundesweite Feier- und Brückentage 2017

Der erste Feiertag beginnt mit dem 1. Januar: Neujahr ist ein bundesweiter Feiertag. Dieser fällt 2017 allerdings auf einen Samstag. Fasching findet dieses Jahr von 27. Februar (Rosenmontag) bis 28. Februar (Faschingsdienstag / Fastnacht) statt. Allerdings sind diese Tage keine Feiertage, obwohl so mancher Arbeitgeber seinen Mitarbeitern am Faschingsdienstag auch mal einen halben Tag frei gibt.

Weiter geht es mit Feiertagen Mitte April: An Ostern bekommt die gesamte Bundesrepublik an Karfreitag und an Ostermontag frei. Diese Tage fallen dieses Jahr auf den 14. April (Karfreitag) und den 17. April (Ostermontag). Ostersonntag ist demzufolge der 16. April 2017.

Kurz darauf folgt der so genannte "Tag der Arbeit", der immer auf den 1. Mai fällt. Dieser ist 2017 ein Montag und damit ist ein langes Wochenende bereits gesichert. Der Monat Mai hat noch mehr zu bieten, wenn es um Feiertage geht: Christi Himmelfahrt wird immer 39 Tage nach Ostersonntag gefeiert und fällt damit immer auf einen Donnerstag. 2017 ist es der 25. Mai. Damit ist der 26. Mai ein Brückentag. Die Pfingstfeiertage 2017 sind ebenfalls bundeseinheitlich geregelt. Pfingstmontag fällt 2017 auf den 5. Juni.

Der nächste Brückentag folgt am "Tag der Deutschen Einheit", welcher am 3. Oktober gefeiert wird. Dieser fällt 2017 auf einen Dienstag, damit ist der 2. Oktober wieder ein Brückentag. Und auch das Weihnachtsfest könnte 2017 schlechter liegen: Zwar ist Heiligabend, 24. Dezember selbst an einem Sonntag und oftmals bekommen Arbeitnehmer hier zumindest einen halben Tag frei, dafür folgen am Montag, 25. Dezember und am Dienstag, 26. Dezember der erste und zweite Weihnachtsfeiertag.

Einmalig bundeseinheitlich in 2017: Der Reformationstag als Feiertag

Im Jahr 2017 wird es einmalig einen Feiertag geben: Der Reformationstag wird am 31. Oktober 2017 stattfinden. Der Reformationstag wird im Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther im Jahr 1517 gefeiert. Der Tag jährt sich 2017 also zum 500. Mal. Es handelt sich dabei um einen Dienstag, womit ein weiterer Brückentag am 30. Oktober genommen werden kann.

Feier- und Brückentage 2017 in Bayern

Bayern kann sich - wie bereits bei den Feiertagen 2016 - besonders freuen: Denn der Reformationstag wird in Bayern ein fester Feiertag werden. Zu den bundeseinheitlich geregelten Feiertagen kommen in Bayern einige weitere dazu. So ist "Heilig drei König" am 6. Januar in Bayern ein Feiertag. Dieser liegt 2017 allerdings auf einem Samstag. Auch Fronleichnam wird in Bayern als Feiertag begangen: Donnerstag, der 15. Juni ist nicht nur frei, sondern bietet auch am 16. Juni wieder einen Grund zur Freude - denn auch hier kann ein Brückentag genommen werden. Weitere zusätzlich Feiertage in Bayern sind Dienstag, der 15. August zu Mariä Himmelfahrt mit einem Brückentag am 14. August sowie Allerheiligen am Mittwoch, 1. November. In Bayern gibt es also 2017 von Samstag, 28. Oktober bis Mittwoch, 1. November fünf freie Tage - ganz ohne Urlaub zu nehmen. Wer sich noch den 2.11. und 3.11. nimmt, hat also neun Tage am Stück frei - bei nur zwei Urlaubstagen.

Alle Feier- und Brückentage 2017 im Überblick:

Feiertage Datum Tag Möglicher Brückentag Neujahr 1. Januar Samstag - Heilig Drei König* 6. Januar Samstag - Karfreitag 14. April Freitag - Ostermontag 17. April Montag - Tag der Arbeit 1. Mai Montag - Christi Himmelfahrt 25. Mai Donnerstag Freitag, 26. Mai Pfingstmontag 5. Juni Montag - Fronleichnam** 15. Juni Donnerstag Freitag, 16. Juni Mariä Himmelfahrt**** 15. August Dienstag Montag, 14. August Tag der deutschen Einheit 3. Oktober Dienstag Montag. 2. Oktober Reformationstag 31. Oktober Dienstag Montag, 30. Oktober Allerheiligen*** 1. November Mittwoch - 1. Weihnachtsfeiertag 25. Dezember Montag 2. Weihnachtsfeiertag 26. Dezember Dienstag

*Feiertag in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt

**Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland

***Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland

****Bayern und Saarland

Von Simona Asam