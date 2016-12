"Palazzo Versace": So edel ist das Dschungelcamp-Hotel

Im 5-Sterne-Hotel Palazzo Versace

Wenn das Dschungelcamp 2017 beginnt, dann steigen die Kandidaten wieder im Palazzo Versace ab. Das müssen Sie zum Luxushotel der Dschungel-Stars wissen:

Im Luxus-Spa die Seele baumeln lassen, danach in der hoteleigenen Boutique shoppen und abends im Sonnenuntergang ein Gänge-Menü mit Blick auf den Jachthafen genießen: So sieht ein Tag im 5-Sterne-Luxushotel Palazzo Versace an Australiens Goldküste aus.

5-Sterne-Hotel Palazzo Versace: Unterkunft der Dschungelcamp-Stars

Die Nobel-Herberge, die sich am Broadwater in Queensland befindet, lockt mit edel ausgestatteten Apartments des italienischen Modedesigners Gianni Versace. Es gibt hier 200 Luxussuiten und 72 Eigentumswohnungen, drei Sterne-Restaurants, deren Angebot von regionalen Gerichten bis zur Gourmetküche reicht, eine Bar im Barock-Stil und einen englischen Tee-Salon. Keine Frage: Der Abstieg in der Nobelherberge gehört (neben den Gagen der Kandidaten) zu den Anreizen für eine Teilnahme am Dschungelcamp.

So bietet das Luxushotel auch einen 63 Meter großen Swimming-Pool mit eigenem Sandstrand und Cabanas. Das Palazzo Versace ist mehrfach ausgezeichnet und beherbergt viele Stars – und die Dschungelbewohner nach ihrem Rauswurf. Wer Glück hat, wird bald aus der TV-Show rausgewählt und darf die Zeit bis zum Finale im Luxushotel absitzen.

Hierher verschlägt es die deutschen Promis nämlich wieder, wenn sie nach Tagen voller Entbehrungen und Ekel-Challenges mangels Zuschauer-Anrufen das Dschungelcamp verlassen müssen. Dass da so mancher Kandidat darüber nicht traurig ist, ist beim Anblick des Palazzo Versaceverständlich.

Dschungelcamp-Hotel: Stilvoller Luxus trifft auf Versace-Interieur

Schließlich erwarten die Ex-Teilnehmer 36 Quadratmeter goldene Suiten mit deckenhohen Fenstern und speziell angefertigten Möbeln im Versace-Stil, ein Kingsize-Bett, ein Marmorbad mit freistehender Wanne plus Whirlpool, ein eigener "Romeo und Julia"-Balkon und eine Terrasse mit Jacuzzi.

Die prächtigen Suiten bieten außerdem eine Lounge und die prunkvollen 2- bis 3-Zimmer-Apartments haben einen Speiseraum sowie eine private Terrasse mit Tauchbecken. Im Spa-Bereich können sich die Kandidaten nach den Strapazen bei einer Massage entspannen, im hoteleigenen Luxus-Fitnesscenter schwitzen oder in der Schwimmhalle, deren Fliesen einer römischen Therme nachempfunden sind, ein paar Bahnen ziehen.

In der Lobby finden die Promidamen schließlich die Versace Boutique. Hier gibt es die Möglichkeit, Designer-Klamotten, Taschen und Schuhe des beliebten Designer-Labels zu shoppen. Oder sie können sich während einer Arie eines Opernsängers im Il Barocco ein Glas Champagner gönnen.

Palazzo Versace: Luxus kostet - nur für Dschungelkandidaten nicht

Während der Aufenthalt für die Dschungelcamp-Teilnehmer nach dem Rauswurf bis zum Dschungelcamp-Finale kostenlos ist, müssen Gäste normalerweise tief in die Tasche greifen. Doch manch einer hat es bereits im Palazzo Versace richtig krachen lassen.

So sollen sich Ex-Teilnehmer Eike Immel und Mausi Lugner 2008 bei Rotwein und Steak schnell näher gekommen - und am Ende zusammen in einer Luxus-Suite gelandet sein. Auch Lucas Cordalis, dessen Vater Costa Cordalis 2004 Dschungelkönig wurde, durfte im Versace-Hotel auf seinen Vater warten. Dort soll er im Pool mit einer Unbekannten heiße Wasserspiele gehabt haben - und danach stiegen die Kandidaten für ein Fotoshooting ins Wasser ...

2016 soll sich der Fernsehsender RTL, auf dem das Dschungelcamp übertragen wird, selbst übertroffen haben. 192 Luxus-Zimmer soll der Sender im Versace gebucht haben. Zusätzlich zu den Teilnehmern dürfen hier ihre Begleitpersonen, eingeladene Ex-Bewohner sowie das gesamte RTL-Drehteam mit Entourage Luxus schnuppern. Doch so mancher hat sich im Nobelhotel auch ganz schön daneben benommen - und musste gehen.

Als DJ Tomekk 2008 vor dem Abmarsch ins Dschungelcamp im Versace-Hotel den Hitler-Gruß in die Kamera streckte, wurde er sofort wieder zurückgeschickt. Manchmal haben sich auch die Begleiter im Hotel nicht im Griff: Der Mann einer Kandidatin rastete völlig aus, als im Team das Gerücht von einem angeblichen Sex-Video die Runde machte. Er zertrümmerte das Zimmer und wurde aus dem Hotel geworfen.

Wer also spontan im Januar 2017 den Dschungelcamp-Bewohnern nahe sein oder sehen möchte, wie die Kandidaten hinter den Kulissen sind, der muss zum Beispiel über TripAdvisor pro Nacht etwa 420 Euro hinblättern. Frühstück, Flug und Hoteltransfer sind im Preis noch nicht inbegriffen. Für fünf Nächte kostet der Aufenthalt nämlich plus Flug und zwei Stopps ab deutschen Flughäfen mit Air Berlin oder Lufthansa sogar 2921 Euro, um sich wie ein Dschungelstar fühlen zu dürfen.

Spritztour? So finden Sie das Dschungelcamp

Und wer am Ende noch wissen möchte, wo das Dschungelcamp eigentlich liegt, der hat auch nicht weit. Das Camp liegt nämlich laut Medienberichten nahe der Gold Coast, etwa 128 Kilometer südlich der Metropole Brisbane. Die Gegend ist als Surfer-Paradies bekannt.

Ausgangspunkt ist das 8000-Einwohner-Städtchen Murwillumbah. Das Camp soll sich einige Kilometer nördlich befinden, in dem Örtchen Dungay im australischen Bundesstaat New South Wales. Das Gelände, auf dem das Camp steht, sei angeblich in Privatbesitz, das von RTL für die Zeit angemietet wird.

Somit soll sich das Camp gar nicht im Dschungel befinden, sondern eine riesige umgebaute Farm sein, die von Murwillumbah aus erreicht werden kann. Wie wäre es also mal mit einer kleinen Spritztour dorthin?

