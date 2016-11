Das sind die besten Hotels Bayerns

Hotel-Ranking

+ © trivago Einmal in einer Burg übernachten: Im Luxushotel Burg Wernberg, dem triwago Award-Gewinner unter den 5-Sterne-Hotels, ist das möglich. © trivago

Fünf, vier oder drei Sterne: Gäste haben Hotels in Bayern bewertet – und das ist das erstaunliche Ergebnis.

Bayern lockt viele Touristen und Outdoorfans mit seinen herrlichen Gebirgslandschaften und Seen an. Für ihren Aufenthalt suchen sie dafür die geeignete Unterkunft. Das Reiseportal trivago hat Drei-, Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in Bayern miteinander verglichen und die Sieger gekürt.

Ranking: Die besten Hotels in Bayern

Das Hotel Burg Wernberg in Wernberg-Köblitz darf sich ganz besonders über einen der trivago Awards 2017 freuen. Das 5-Sterne-Hotel gilt nämlich laut einer Auswertung von über 175 Millionen Hotelbewertungen als Spitzenreiter in der Kategorie der Luxushotels.

+ Herrlicher Ausblick: Das 4-Sterne-Hotel Exquisit hat dank seiner Wellness-Poollandschaft einen trivago Award ergattert. © trivago

Bei den 4-Sterne-Hotels hat das Hotel Exquisit in Oberstdorf die Nase vorn. Pluspunkt: Auch auf nationaler Ebene führt es das Ranking in dieser Kategorie an.

Das Hotel Zur Post Andechs belegt hingegen den ersten Platz bei den 3-Sterne-Hotels in Bayern.

+ Der Sieger unter den 3-Sterne-Hotel, Zur Post in Andechs, bietet gemütlichen Landstil in Wohlfühl-Atmosphäre. © trivago

Hier sehen Sie die Top 5 der drei Kategorien:

Top 5 der Fünf-Sterne-Hotels in Bayern

Platz Hotel Ort 1 Burg Wernberg Wernberg-Köblitz 2 Rocco Forte The Charles München 3 Fontenay Bad Wörishofen 4 Althoff Seehotel Überfahrt Rottach-Egern 5 Bachmair Weissach Rottach-Egern

Top 5 der Vier-Sterne-Hotels in Bayern

Platz Hotel Ort 1 Exquisit Oberstdorf 2 Herrnschlösschen Rothenburg (Tauberl) 3 Bergknappenhof Bodenmais 4 Zechmeisterlehen Schönau am Königssee 5 Reischlhof Wegscheid

Top 5 der Drei-Sterne-Hotels in Bayern

Platz Hotel Ort 1 Zur Post Andechs Andechs 2 Burghotel Rothenburg (Tauberl) 3 Hindenburglinde Ramsau 4 Haus Waldeck Philippsreut 5 Zum Bräu Kollnburg

Altmühltal: Urlaub im Denkmal Zur Fotostrecke

Von Jasmin Pospiech