10. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Weihnachts-Spezial für unsere Leser

Traditionell präsentiert op-online.de gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Auch dieses Jahr verlosen wir jeden Tag unter allen Teilnehmern tolle Preise!

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: 2 Flanierkarten für die "The Great Gatsby" Silvesterparty

+ Gewinnen Sie heute 2 Flanierkarten für die große „The Great Gatsby“ Silvesterparty im Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch. Die Lobby verwandelt sich ab 23:00 Uhr in die angesagteste Partylocation der Stadt. Mit Beats von DJ Rafael und der Streetlive Family wird das neue Jahr begrüßt. Starten Sie stilvoll um Mitternacht das neue Jahr. Mit einem fulminanten Feuerwerk am hoteleignen See beginnen Sie das Jahr 2017. In der Flanierkarte inkludiert ist der Mitternachtschampagner sowie Bargetränke von der „The Great Gatsby“ Karte.

Unser heutiger Partner: Das Kempinski Hotel Gravenbruch

Die Geschichte des Hauses reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Zwischen 2012 und 2016 wurde das gesamte Haus renoviert und erweitert. Alle Zimmer, die Restaurants und Lobby wurden komplett neu gestaltet. Highlight ist der kürzlich eröffnete Country Club & Spa. Hier bieten wir Ihnen ein Höchstmaß an Erholung auf 2000qm. Entspannen Sie bei einer Massage, in unserem beheizten Innenpool mit Sternenhimmel, im beheizten Außenpool, in einer der 7 Saunen oder bei einem erfrischenden Getränk in der Lake Side Lounge. Weiterhin verfügt der Spa über einen Fitnessbereich mit modernen Geräten und einem traumhaften Blick auf den hoteleigenen See.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.