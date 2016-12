14. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Weihnachts-Spezial für unsere Leser

Traditionell präsentiert op-online.de gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Auch dieses Jahr verlosen wir jeden Tag unter allen Teilnehmern tolle Preise!

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Wohlfühlpaket "Zu zweit die Seele baumeln lassen" in der Spessart Therme

+ Genießen Sie Zeit zu zweit! Sie genießen zu zweit einen Tag in der Bade- und Saunalandschaft der Spessart Therme Bad Soden-Salmünster und werden zwischendurch mit einer einmaligen Pure Senses Massage im Dunkeln verwöhnt. Die Wohlfühlpakete sind sorgsam aufeinander abgestimmt und garantieren eine erholsame Auszeit vom Alltag. Im Dunkeln werden Ihre Sinne deutlich geschärft und dieser Effekt ist bei der Pure Senses Massage spürbar. Jeder Moment wird intensiver wahrgenommen und jede Verspannung der Vorweihnachtstage löst sich in Wohlbefinden auf. Wertvolles Traubenkernöl pflegt wohltuend während der Massage Ihre Kälte geplagte Haut. Sehr sanft, sinnlich und herrlich entspannend.

Die Spessart Therme - einfach Freude schenken

Die Spessart Therme in Bad Soden-Salmünster verbindet Wellness und Gesundheit auf einmalige Art und Weise: das Baden in Thermalsole entlastet durch die Tragfähigkeit der Sole die Gelenke, die Muskulatur wird entkrampft und das Immunsystem als auch der Kreislauf wird gestärkt. In der 4-Sterne-Sauna entspannen, auf Gesundheitsreise in der Totes-Meer-Salzgrotte gehen und tief durchatmen oder sich bei einer Wellnessmassage verwöhnen lassen - nehmen Sie sich mal eine Auszeit vom Alltag. Die prickelnden, blubbernden und massierenden Attraktionen in den beiden Wellness-Sprudel-Becken bieten jedem Besucher eine feuchtfröhliche Entspannung.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.