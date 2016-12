3. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Traditionell präsentiert op-online.de gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Auch dieses Jahr verlosen wir jeden Tag unter allen Teilnehmern tolle Preise!

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Das heutige Adventskalendertürchen beinhaltet ein rasantes Ereignis. Das Autohaus Römhild stellt dem Gewinner ein ganzes Wochenende den Mazda MX-5 zur Verfügung, um den maximalen Fahrspaß zu genießen. Das sportliche Design und die höchste Effizienz überzeugten auch beim World Car Award 2016. Somit wurde dieses Modell gleich in zwei Kategorien „World Car of the Year“ und „World Car Design of the Year“ ausgezeichnet. Lassen Sie sich ein Wochenende lang von dem wendigen Sieger überzeugen und und freuen Sie sich über eine atemberaubende Fahrt in diesem kompakten Sportwagen. Selbstverständlich können Sie Ihr Wochenende mit dem Cabrio auch noch in den sonnigen Monaten des kommenden Jahres einlösen und genießen!