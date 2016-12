4. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Weihnachts-Spezial für unsere Leser

Traditionell präsentiert op-online.de gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Auch dieses Jahr verlosen wir jeden Tag unter allen Teilnehmern tolle Preise!

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: "Genial malen" Set im Wert von 200 €!

+ Das Buch "Genial malen" von Felix Eckardt liefert Ihnen den idealen Einstieg, nicht nur in die Acrylmalerei. Zeichnen Sie mit den Stiften von Cretacolor Ihr Wunschmotiv einfach vor und bekennen Sie Farbe! Tauchen Sie mit den brillanten Künstlerfarben von Schmincke in die Welt der Malerei ein und lassen Sie sich von den daVinci Pinseln leiten. Den optimalen Malgrund bietet Ihnen dafür Hahnemühle mit den robusten und feinen Papieren.

Hochwertige Künstlermaterialien bei fARB.aRT

Seit 2013 bietet fARB.aRT hochwertige Künstlermaterialien an und richtet sich mit seinem Sortiment und Fachberatung an Hobby- und Profikünstler. Zum 1. Dezember ist fARB.ART in die Hermannstraße 3a in Neu-Isenburg umgezogen um das Sortiment erweitern zu können. Hier steht jetzt auch ein Kundenparkplatz zur Verfügung. Neu hinzugekommen sind Produkte der Marken Schmincke mit Farben für Aquarell-, Acryl- und Ölmalerei, sowie Pinsel von daVinci. Neu sind auch die Pastellstifte und -kreiden, Zeichenstifte und Zeichen-Sets von Cretacolor. Abgerundet wird das Sortiment mit neuen Papieren von Hahnemühle, besonders für Aquarellmaler und Zeichner. fARB.aRT freut sich auf Ihren Besuch!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.