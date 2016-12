8. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Weihnachts-Spezial für unsere Leser

Traditionell präsentiert op-online.de gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Auch dieses Jahr verlosen wir jeden Tag unter allen Teilnehmern tolle Preise!

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Ein 100 € Einkaufsgutschein vom Ring Center in Offenbach!

+ Zu gewinnen gibt es heute einen Ring Center Gutschein im Wert von 100,- €, den Sie in allen Fachgeschäften einlösen können. Die Geschäfte im Ring Center haben an jedem Adventssamstag bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Das Ring Center Offenbach und op-online.de wünschen eine schöne Weihnachtszeit!

Ab heute erwartet Sie auf dem Parkplatz des Ring Centers die große Eisbahn!

Oh du schöne Weihnachtszeit… Heute wird schon das achte Türchen im Adventskalender geöffnet. Und im Ring Center? Öffnet heute der „1. Offenbacher Winterzauber“ seine Pforten. Ab heute steht für alle großen und kleinen Besucher eine 600qm große Eisbahn auf dem Parkplatz des Ring Centers für pures Freizeitvergnügen zur Verfügung! Die Veranstaltung in und für Offenbach wurde in Kooperation mit der Stadiongesellschaft Bieberer Berg und der Offenbach-Post am Odenwaldring realisiert. Bis 08.01.2017 können in herrlicher Weihnachtsmarktatmosphäre Runden auf dem Eis gezogen werden. Für herzhafte Pausen stehen nicht nur eine richtige Alm mit zünftigen Hüttenspeisen, sondern auch Stände mit Glühwein, Crêpes oder gebrannten Mandeln bereit. Wir freuen uns auf Sie – und keine Sorge: Schlittschuhe kann man sich direkt an der Eisbahn ausborgen!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.