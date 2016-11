Adventsmarkt: Längst mehr als „Glühwein-Kerb“

Stefan Kluge: Seit zehn Jahren Organisator

Seligenstadt - Am Donnerstag ist es wieder soweit, steht die Altstadt im Lichterglanz, duftet es süß und herzhaft, laden die Weihnachtslieder über dem Marktplatz zum gemütlichen Bummel ein. Wenn der Budenzauber des Seligenstädter Adventsmarkts startet, atmet Marktleiter Stefan Kluge erleichtert auf. Seine Vorbereitungsarbeiten haben schon im Frühjahr begonnen. Von Sabine Müller

„Hier ist gerade Land unter“, erklärt der Versicherungskaufmann Stefan Kluge. Zum Jahresende häuft sich die Arbeit in seinem Maklerbüro, gleichzeitig sind die Vorbereitungen für den Seligenstädter Adventsmarkt auf der Zielgeraden. Seit zehn Jahren baut er als Marktleiter im Auftrag des Gewerbevereins die Budenstadt. Was wörtlich zu verstehen ist: Gestern Vormittag, als die vereinseigenen Module für die 45 Verkaufshütten angeliefert wurden, packte er selbst mit an. Den „kleinen Nebenjob“ habe er damals gut brauchen können, erinnert sich Stefan Kluge. Heute hat sich der Adventsmarkt zur längsten und aufwändigsten der vier Veranstaltungen entwickelt, die er im Laufe des Jahres fürs den städtischen Handel organisiert. Am 24. November ist dieses Mal auf dem Marktplatz die Eröffnung, am 11. Dezember endet dort der Budenzauber.

In seine neue Aufgabe habe er sich „reingekniet und reingearbeitet“, berichtet der 43-Jährige. „Ich habe das Konzept völlig neu aufgebaut und die Standpläne anders gestaltet.“ Das ist auch den Sicherheits- und Hygieneauflagen geschuldet, die mittlerweile erhoben werden und zum Beispiel Rettungsgassen, Fluchtwegepläne, Feuerlöscher und fließend Warmwasser an den Lebensmittelständen vorschreiben. „Wenn was passierte, wäre ich haftbar.“ Vor zwei Monaten traf er sich mit Vertretern von Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr und Altstadtverein zur Vorbesprechung am Runden Tisch.

Stefan Kluge hat die musikalische Beschallung von ursprünglich jedem Stand aus in einer großen Anlage gebündelt und dafür 25 Boxen über den Marktplatz verteilt. Es gibt eine professionelle Stromversorgung. Der Inhalt von 40 Mülleimern, die über den Marktplatz verteilt sind, füllte früher täglich einen Container. Auf Anregung des Marktleiters reinigt jetzt ein Gastro-Geschirrspüler Tonkrüge und Gläser, die Speisen werden auf Pappe oder in der Serviette abgegeben. „Kunststoffgeschirr ist fast verschwunden.“

+ Marktleiter Stefan Kluge packt beim Aufbau mit an. © paw Bereits im April schickt Kluge über 100 Postsendungen mit dem Betreff „Adventsmarkt“ raus, im Juni starten die Ausschreibungen. Von 40 auf heute 51 Beschicker ist die Teilnehmerrunde angewachsen: „Zu 95 Prozent sind es seit Jahren dieselben.“ Und diese wollten – auch auf Wunsch des Publikums – immer am gleichen Platz ihre Ware feilbieten. „Seligenstadt ist für die Verkäufer vor allem im Lebensmittelbereich lukrativ, den könnte ich doppelt so groß machen“, weiß der Marktleiter, der diesbezüglich viele Anfragen erhält und meistens ablehnen muss. Es habe sich herumgesprochen, dass der Adventsmarkt keine Massenprodukte anbietet, das kulinarische Angebot auch Schmankerln wie Kloß mit Soß, Raclette, in diesem Jahr erstmals vegetarische Würstchen umfasst. „Das Ambiente stimmt und entspricht längst nicht mehr einer Glühwein-Kerb.“ Dennoch hätte Kluge gerne mehr Händler in Angebot wie die Dame, die das ganze Jahr über Socken für den Seligenstädter Adventsmarkt strickt, „und damit gar nicht so viel verdient, aber die Stimmung mag“. Für professionelle Schausteller wie den Karussellbetreiber ist der Markt dagegen das Hauptgeschäft des Jahres.

Ein Großteil seiner Arbeit sei bereits Routine, sagt Stefan Kluge. Dies gilt leider auch für Diskussionen mit Anbietern: „Die Gier und das Konkurrenzdenken sind anstrengend.“ Der Gewerbeverein verdiene sich mit der Veranstaltung keine goldene Nase, trage die Kosten für Lagerung, Transport und Instandhaltung der Hütten und die Straßenreinigung. „Plus-minus null sollte das Ergebnis sein.“ Der Sprecher des Gewerbevereins, Wolfgang Reuter, spricht von einer „Gratwanderung“ zwischen Geschäfte- und Restaurantbetreibern und Marktbeschickern, wenn an den ersten beiden Adventswochenenden auch die Bahnhofstraße bis zur Einhardstraße mit eingebunden wird und zum Bummel einlädt. „Die Schaufenster müssen zu sehen sein und die Läden erreichbar bleiben.“ Auch hatten viele Seligenstädter Geschäfte bisher an den ersten beiden Adventssonntagen geöffnet, obwohl dies laut Gesetz nicht erlaubt ist. Dies sei jetzt untersagt worden, berichtet Reuter. Für Kunden und Kollegen habe man deshalb als Alternative die „Seligenstädter Adventsshopping-Night“ entwickelt: 35 Geschäfte haben am Freitag, 25. November, bis 22 Uhr geöffnet.