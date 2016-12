Dietesheim feiert Premiere: Der erste Weihnachtsmarkt

Am Samstag warten 19 Buden rund um die Wendelinuskapelle auf Besucher

+ © Michael Stadtverordnetenvorsteher Harald Winter, Marion Winter, Horst Schweikard und Martin Deiß (von links) stellen am Samstag den ersten Dietesheimer Weihnachtsmarkt auf die Beine. Der Zuspruch, den sie dafür von den Vereinen erhalten, war für die Organisatoren keine Selbstverständlichkeit. © Michael

Mühlheim - 1003 Jahre hat es gebraucht, jetzt ist es soweit: Am Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 19. 30 Uhr leuchtet am Alten Friedhof an der Bettinastraße der erste Dietesheimer Weihnachtsmarkt. Von Michael Prochnow

Für die Organisatoren gab es schon im Vorfeld mehr Zuspruch, als sie gedacht hätten. Ein Prinzenpaar gab’s schon mal bei den Basaltköpp, die Kerb ist unerreicht. Aber einen Weihnachtsmarkt hatten sie noch nie. 19 Stände plus Karussell werden am kommenden Samstag an der St. Wendelinuskapelle stehen, für Stromanschluss und Lichterketten ist gesorgt. Der Park wird durch das heimische Unternehmen Stage Light illuminiert. Auf der Naturbühne an der Ballustrade eröffnet das Spektakel um 14 Uhr Bäckermeister Hans-Peter Schwenger mit mehreren Drehorgelspielern. Dort stehen dann im Stunden-Rhythmus das Beginner-Orchester vom Musikverein, der Frauenchor des Sängerkranzes, der Kirchenchor von St. Sebastian und das Jugendorchester des Musikvereins. Ihnen zollen die Initiatoren ein dickes Lob, treten die Instrumentalisten doch am Sonntag im Konzert in der Willy-Brandt-Halle auf.

Das Projekt wurde – wie so viele gute Ideen – zu nächtlicher Stunde an der Theke in der Dietesheimer Schenke geboren. Horst Schweikardt vom Ski- und Freizeitverein, Bürgerhaus-Chef Martin Deiß, Sonnaus Stephan Mündelein, Stadtverodnetenvorsteher Harald Winter und seine Schwester Marion Winter sind die Verursacher. „Wir haben alle Dietesheimer Vereine und Gewerbetreibenden angeschrieben und mit sechs bis acht Teilnehmern gerechnet“, erzählt der Erste Bürger der Mühlenstadt. Doch schon beim Info-Abend sei die TG-Gaststätte Alexandrion aus allen Nähten geplatzt.

Neun Ladengeschäfte und Dienstleister sind dabei, dazu elf Vereine. Die Sportvereinigung unterhält einen Stand, außerdem Elternest, Musikverein, Sängerkranz, Kirchenchor, Kolpingfamilie, Tennisclub und Kaninchenzuchtverein sowie die Kitas Basalto und Bornweg. Diese Einrichtungen sowie der katholische Kindergarten sollen profitieren, wenn ein Überschuss entsteht.

Am Freitag verlegen die Firma Erko und die Stadtwerke kostenfrei den Strom, der Verkehrs- und Verschönerungsverein stellt Lichterketten zur Verfügung und holte die Genehmigungen ein. Die Buden gibt es von der Stadt, einen Lkw von der Feuerwehr Mühlheim. Mehrere Gaststätten, Privat- und Geschäftsleute unterstützen das Projekt finanziell, zusätzlich wird am Samstag eine Spendenbox aufgestellt. Die Kapelle ist geöffnet und beleuchtet. „Die Hilfe ist einfach super“, freut sich Winter.

Das Angebot kann sich sehen lassen. Auf die Besucher warten weihnachtliche Dekoration, Hand- und Winterschuhe, Schals, „süße Basaltköpp“, Schmalzbrot, Pralinen, frische Crêpes, Waffeln, Mandeln, Popcorn, Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Glühwein, heißer Kakao, Orangensaft, Caipirinha und Hochprozentiges. Der Mühlheimer Karikaturist Klaus Puth bietet „gans“ tolle Kalender und Bilder an. Die Bettinastraße haben sie gewählt, weil sie die breiteste Fahrbahn bietet. Und den Park für die Kinder und Auftritte. „Wenn’s gut läuft, feiern wir im nächsten Jahr vielleicht zwei Tage lang“, blickt Harald Winter schon einmal in die Sterne.