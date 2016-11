Erstmals leuchten 20 Weihnachtssterne entlang der Buchschlager Allee

Nicht länger im dunklen Abseits

+ © Sauda Schon bald funkeln in der Buchschlager Allee 20 Weihnachtssterne, die durch großzügige Spender angeschafft werden konnten. © Sauda

Buchschlag - Und es ward Licht: Wenn die Adventszeit beginnt, glitzern auch in Buchschlag endlich Weihnachtssterne im öffentlichen Raum. Eine konzertierte Aktion unter Federführung von Kim Bagus macht es möglich, dass die Buchschlager Allee weihnachtlichen Glanz verbreitet.

Während es andernorts in Dreieich festlich glitzert, ist Buchschlag seit jeher ein weißer Fleck. Und immer wieder wundern sich Bürger, warum die Weihnachtsbeleuchtung so abrupt endet, sobald sie die Grenze zwischen Sprendlingen und Buchschlag passieren. „Und jedes Jahr fragen einige von ihnen bei der Stadt nach, warum das so ist“, sagt Kim Bagus, die unter anderem durch die Organisation der Offenen Gärten und ihr Engagement im Buchschlager Geschichtsverein bekannt ist. Und der Grund fürs Vakuum? Die Masten in Buchschlag sind nur halb so dick wie die in Sprendlingen, noch dazu haben sie unterschiedliche Formen. „Wegen der vielen Bäume fällt das nicht so ins Auge“, meint Bagus. Die schmalen Masten seien nicht geeignet, das Gewicht der bisher verwendeten Sterne zu tragen, hat sie erfahren.

Doch inzwischen eröffnet die Technik neue Möglichkeiten. LED-Sterne sind nicht nur sparsamer im Verbrauch, sie sind auch deutlich leichter. Deshalb wandten sich Bürgermeister Dieter Zimmer und Erster Stadtrat Martin Burlon mit der Frage an Bagus, ob sie nicht die Weihnachtsbeleuchtung für den Stadtteil organisieren könne. Die Buchschlagerin ließ sich nicht lange bitten, zumal der Verkehrsverein Dreieich um Rainer Wolf und Hubert Koch seine Unterstützung zusagte.

Nach Abklärung der technischen Voraussetzungen mit der Stadt und den Stadtwerken startete Bagus im Sommer eine Sponsoringaktion. Sie suchte Paten für 20 Sterne, ein jeder kostet mit Kaufpreis, Vorrüstung der Masten mit elektrischen Anschlüssen und Halterungen 900 Euro. Dank der Spendenbereitschaft der Buchschlager kam das Geld innerhalb von drei Monaten zusammen. Der Großteil der Sponsoren sind Familien aus der Villenkolonie, die einzeln oder zusammen mit Freunden die Patenschaft für einen Stern übernehmen. Dazu kommen Sterne von Firmen, von der Apotheke und einer Augenarztpraxis. Einen steuert der Magistrat bei.

Die Namen der Spender stehen auf vier Tafeln, die entlang der Buchschlager Allee platziert sind. Dort ist auch erwähnt, dass die Stadtwerke die Kosten für Strom und Reparaturen übernehmen. Für das jährliche Auf- und Abhängen der Sterne sorgt der Verkehrsverein. Sie werden in Kürze montiert, auf dass Buchschlag in der Weihnachtszeit nicht länger im dunklen Abseits steht. (fm)