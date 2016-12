Hanauer Künstlerweihnachtsmarkt

+ © Kögel Gebasteltes aus Papier gibt es am Stand von „Andreas Bastelideen“. Er ist Teil des Hanauer Künstlerweihnachtsmarktes, der noch bis zum 22. Dezember im Foyer des Neustädter Rathauses geöffnet ist. © Kögel

Hanau - „Brummt“ es auf dem Weihnachtsmarkt, dann herrscht auch Hochbetrieb beim Hanauer Künstlerweihnachtsmarkt im Foyer des Neustädter Rathauses am Marktplatz. Nicht nur, weil man sich dort kurzweilig aufwärmen kann, sondern vor allem wegen des vielfältigen Angebots. Von Dieter Kögel

Der Hanauer Künstlerweihnachtsmarkt ist die Adresse für besondere Geschenke. An neun der insgesamt 20 Stände gibt es Schmuck in allen möglichen Varianten – vom wertvollen Unikat bis zum preisgünstigen Modeschmuck. Auch viel Textilkunst und Textilhandwerk sind vertreten. Schals, Mützen, Handschuhe, das Angebot passt zur kalten Jahreszeit. Und wenn gerade mal nicht allzu viel Betrieb am Stand von „Knopf und Kragen“ von Adelheid und Stephanie Bittner aus Hanau ist, dann greifen Mutter und Tochter auch schon mal zu den Stricknadeln und nutzen die „freie“ Zeit zur Produktion neuer Ware. Zum zweiten mal sind sie beim Künstlerweihnachtsmarkt dabei.

Mutter und Tochter „lieben Handarbeiten“, wie Adelheid Bittner sagt, die sich seit ihrem Renteneintritt intensiv mit Handarbeiten beschäftigt und für den Kundenbedarf häkelt, strickt und näht. Gerne auch auf Bestellung und nach Maß. Mit ihrem Stand auf dem Künstlerweihnachtsmarkt sind beide sehr zufrieden. Es mache einfach Spaß, sowohl den Kontakt zu den Kunden als auch zu den Kollegen an den anderen Ständen zu pflegen, mit denen man immer gerne mal ein Schwätzchen halte, erzählt Adelheid Bittner.

Vier Wochen lang bleibt „Knopf und Kragen“ indes nicht. Die Bittners tauschen in dieser Woche mit einem anderen Marktbeschicker den Stand. Kupferschmiedin Doris Loer aus Osterburken im Odenwald bleibt hingegen die vollen vier Wochen des Hanauer Künstlerweihnachtsmarkts bis zum 22. Dezember. Sie ist mit ihren Kupferarbeiten bereits zum fünften Mal im Rathausfoyer vertreten. Loer gehört zu den Kunsthandwerkern, denen die Besucher bei der Arbeit über die Schulter schauen können. Mit der Schere werden die Formen aus dünnen Kupferplatten ausgeschnitten, mit der Zange über Feuer in die gewünschte Form gebogen und anschließend verlötet.

So entstehen vor den Augen der Besucher zierliche zierliche Schmetterlinge, Vögel, Eidechsen, Spinnen und viele andere filigrane Objekte, die das Auge erfreuen. Und wer etwas bei Doris Loer kauft, der bekommt es fürsorglich verpackt und mit einem grünen Zweiglein geschmückt.

Derweil gibt es am Stand von „Andrea´s Bastelideen“ Ausgefallenes aus Papier. Ein kleiner roter Schlitten, eine gefaltete Kaffeekanne, die im Handumdrehen zum dreidimensionalen schmückenden Objekt wird und vieles andere ist an diesem Stand zu entdecken, wo viele Miniaturen ihren Reiz erst beim zweiten Blick offenbaren. Alles selbst gefertigt. Und auch hier wird auf Bestellung gearbeitet. Nicht nur bei der Herstellung der kleinen, attraktiven Papierboxen gehen die Macherinnen bei Bedarf ganz auf die Wünsche der Kunden ein.

Unikate gibt es auch nebenan am Stand von Beate Thierling, die Gefilztes anbietet. „Seit 16 Jahren schon“, verrät sie. Und das mit anhaltendem Erfolg. Gefilzte Textilien seien nach wie vor gefragt, egal ob Handschuhe, Pantoffeln oder Kopfbedeckungen. „Und es ist immer wieder schön, wenn man in der Stadt einen seiner Hüte herumlaufen sieht“, erzählt Thierling, für die nach dem Weihnachtsmarkt schon wieder vor dem Weihnachtsmarkt ist. Denn kaum ist ihr Stand im Neustädter Rathaus abgebaut, tüftelt sie schon wieder an den neuen Kreationen fürs nächste Jahr.

Der Künstlerweihnachtsmarkt im Foyer des Neustädter Rathauses, der außerdem noch geschmackvolle Keramikarbeiten, Bilder, Holzmosaikarbeiten und anderes bietet, dauert noch bis 22. Dezember und ist montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.