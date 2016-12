Offenthaler Kinder bringen „den Advent ins Haus“

Mit Plätzchen, eingeübten Liedern und Kerzenlicht

+ © col Zu Flötenmelodien trugen Jungen und Mädchen der evangelischen Gemeinde zur Freude ihrer Gastgeber in neun verschiedenen Offenthaler Häusern Weihnachtslieder vor. © col

Offenthal - In neun Häuser haben Jungen und Mädchen zusammen mit Betreuern des Offenthaler Kindergottesdiensts jüngst wieder das „Licht der Liebe“ gebracht.

Die Aktion unter dem Motto „Wir bringen den Advent ins Haus“ bereitet sowohl den Gastgebern als auch den Kindern Jahr für Jahr viel Freude. Margareta Kohl ist bestens vorbereitet auf den Besuch: Eine Duftlampe verströmt zarten Lavendelduft, das warme Wohnzimmer ist heimelig, weihnachtlich dekoriert und viele Kerzen flackern in den vier Wänden der Seniorin. „Kommt alle rein“, sagt sie, als die Kinder der evangelischen Kirchengemeinde bei ihr an der Tür läuten. Das lassen sich Mathilda, Julia, Felix, Lisa, Mario, Katerina, Yannis und Rica nicht zwei Mal sagen. Das „Licht der Liebe“, das Pfarrer Marcus Losch den Kindern bei der Aussendung aus der Kirche mit auf den Weg gegeben hat, hält Julia vorsichtig in einer Laterne in ihren Händen. Die Abordnung bringt am Sonntagnachmittag den Advent ins Haus zu Offenthaler Senioren, die sich zu der Aktion angemeldet haben.

Die Kinder singen gemeinsam im Wohnzimmer „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und „Alle Jahre wieder“, begleitet von Bernd und Anette Sallwey auf der Blockflöte. Julia hat noch eine Überraschung für die Gastgeberin. Das Mädchen sagt das lustige Adventsgedicht „Wo man Geschenke verstecken kann“ auf und bereitet der alten Dame so eine besondere Freude. Zum Abschluss des Besuchs überreichen ihr die Kinder eine Tüte selbstgebackener Plätzchen, die in der vergangenen Woche gemeinsam im Gemeindezentrum gebacken und verziert worden sind. Julia entzündet außerdem noch eine duftende Bienenwachskerze an dem Licht aus der Kirche und überreicht sie Margareta Kohl. Die hat ebenfalls ein Präsent für die Kinder: Sie schenkt den kleinen Sängern hübsche, kleine Holzengel und jeder darf sich eine Mandarine nehmen. Mit vielen winkenden Händen nehmen die Kinder Abschied und ziehen weiter in die nächste weihnachtliche Wohnstube.

„Wir organisieren die Aktion ,Wir bringen den Advent ins Haus‘ schon seit vielen Jahren“, schildert Anja Knauß vom evangelischen Kindergottesdienst-Team. „Es ist einfach eine schöne Geste und die Menschen, die vielleicht selbst nicht mehr in die Kirche kommen können, freuen sich über die Kinder, den Gesang, die Plätzchen und erwarten uns schon“, so die Offenthalerin. 18 Kinder hatten bereits am zweiten Adventswochenende fleißig gebacken, etwas weniger zogen am dritten Adventssonntag durch die Offenthaler Gassen. In insgesamt neun Häusern wurden die Lieder gesungen und Plätzchen verteilt. (col)