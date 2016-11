Wer sagt schon Hohoho?

Weihnachtskampagne der Initiative Citymarketing

Langen - „Hohoho!“ tönt es aus dem Mund des Weihnachtsmanns – aber nicht in Langen. Da ruft er „Sososo!“ Das ist quasi die Kurzform vom Slogan „So nah. So gut. So Langen“ – die Botschaft steht Pate für eine Weihnachtskampagne der Initiative Citymarketing. Von Markus Schaible

In dieser ziehen örtliche Geschäfte, die Stadt und der Gewerbeverein an einem Strang, damit Langen noch besser, attraktiver und bekannter wird. „Man kann eine Innenstadt so schön umgestalten, wie man will, wenn die Einzelhändler nicht mitziehen, bringt das absolut nichts“, sagt Joachim Kolbe, Langens oberster Wirtschaftsförderer. Doch in Langen ziehen die Geschäftsinhaber mittlerweile mit – vor rund eineinhalb Jahren haben sie sich in der Initiative Citymarketing zusammengetan, die vor drei Monaten erstmals mit ihrem Slogan „So nah. So gut. So Langen.“ an die Öffentlichkeit trat. Inzwischen ist er in einem Großteil der örtlichen Geschäfte und Gastronomiebetriebe als Plakat und Aufkleber präsent.

Nach dem Start zum Langener Markt mitsamt der Einführung der Einkaufsgutscheine ist die Weihnachtskampagne nun die nächste gemeinsame Aktion. „Die Menschen haben eine große Erwartung an die Vorweihnachtszeit“, sagt Kolbe. „Und die Langener sollen merken, dass wir uns Mühe geben.“ Dabei sei ein gewisses Augenzwinkern durchaus gewünscht. Und deshalb: Sososo.

Dieser Slogan wird den Bürgern nun von Plakaten auf Litfaßsäulen und in den Geschäften ins Auge stechen. Parallel dazu gibt es ein Gewinnspiel. Auf Postkarten sowie ebenfalls auf Plakaten sind fünf Weihnachtsmänner abgebildet. Die Frage lautet: Welcher Weihnachtsmann kommt aus Langen? Wer die richtige Antwort per E-Mail an gewinnspiel@langen.de schickt, kann mit etwas Glück Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro oder Tickets für Veranstaltungen in der Stadthalle gewinnen. Einsendeschluss ist der 16. Dezember.

Frederik Janik von der Werbeagentur Siegel Buck Janik hat die Kampagne gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe der Initiative Citymarketing entwickelt. Gemeinsam – das ist das Wichtige, betont Kolbe: „Die Initiative ist zwar nur ein loser Zusammenschluss, aber mit einem klaren Ziel.“ Und mit vielen weiteren Ideen – so ist ein Langener Einkaufsführer geplant. Das Fundament sei dabei das Engagement der Einzelhändler. „Wir wollen die Menschen als Betreiber der Geschäfte in den Mittelpunkt stellen“, so der Wirtschaftsförderer. Die Kunden sollen merken, dass sie nicht in einen x-beliebigen Laden, sondern zu einem ganz bestimmten Einzelhändler gehen. Gleichzeitig sei es wichtig, den Langenern bewusst zu machen: „Wer Geschäfte in der Innenstadt haben will, muss auch in diese Geschäfte gehen.“

Denn: „Jetzt wird um die Innenstädte gekämpft. In den nächsten drei bis fünf Jahren entscheidet sich, ob eine Innenstadt lebendig bleibt oder stirbt.“ Dabei sei die Initiative Citymarketing genau das richtige Instrument, so Kolbe. Und zudem einmalig, das könne er nach einem kürzlichen Treffen der hessischen Wirtschaftsförderer sagen. Bürgermeister Frieder Gebhardt sieht es genauso: „Die Anstrengungen der Initiative sind genau die richtige Antwort auf die Herausforderungen, denen sich der örtliche Einzelhandel und die Dienstleistungsbranche in Zeiten des Onlinehandels, des Preiskampfes und der großen Zentren und Shopping-Giganten zu stellen haben.“ Und er motiviert die Protagonisten: „Was gut ist, kann immer noch besser werden. Und genau daran arbeiten sie.“

Wie Wirtschaftsförderer Kolbe hervorhebt, schließen sich immer mehr Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen der Citymarketing-Initiative an, die auch von den Stadtwerken, dem Verkehrs- und Verschönerungsverein und den Kirchen unterstützt werde. Wer sich an der Initiative Citymarketing beteiligen und Akzeptanzstelle für den Einkaufsgutschein werden möchte, kann sich unter www.langen.de informieren, unter wirtschaft@langen.de Kontakt aufnehmen oder diejenigen ansprechen, die bereits aktiv sind. Unter der E-Mail-Adresse kann zudem Werbematerial angefordert werden. Ganz frisch hat die Initiative eine Facebook-Seite „So nah. So gut. So Langen.“ eingerichtet. 185 „Gefällt mir“-Angaben hat sie schon.