Weihnachtsmarkt lockt auf Stadthof und Aliceplatz

Bis 30. Dezember

+ Feuerzangenbowle XXL - ein Hingucker auf dem Weihnachtsmarkt, auch wenn die Temperaturen derzeit nicht passen.

Offenbach - Die Temperaturen mild, die Vorfreude aufs Christfest bereits groß. Im Glanz eines mit Tausenden Lichtern geschmückten Tannenbaums hat Oberbürgermeister Horst Schneider am Montagabend den Offenbacher Weihnachtsmarkt eröffnet. Von Harald H. Richter

Für den 13 Monate alten Leon sind die Eindrücke, die ihn im Stadthof umgeben, noch ungewohnt. Wie gut, dass er gemeinsam mit Opa Uwe Kern in der neuesten Errungenschaft des Offenbacher Weihnachtsmarktes sitzend alles beobachten kann, was um ihn herum geschieht. In einem Rentierschlitten aus Massivholz haben es sich die beiden bequem gemacht und erleben das Geschehen am Eröffnungsabend von den besten Plätzen aus.

Als Teil des Posaunenensembles Zugzwang trägt Oma Doris auf der vor dem Rathaus aufgebauten Bühne mit traditionellen Weisen ihren Teil zum musikalischen Gelingen des Auftakts bei. Oberbürgermeister Horst Schneider lässt sich unterdessen im Gespräch mit Klaus Kohlweyer und Hans Peter Kampfmann von Pro OF über Neuerungen und diesjährige Besonderheiten informieren.

Strahlender denn je mutet der Weihnachtsmarkt im Zentrum Offenbachs an, das sich rechtzeitig vor dem ersten Advent herausputzt. Dafür sorgen nicht nur die geschmückten Holzhäuschen und die Glühwein-Pyramide auf dem Aliceplatz. „Der Tannenbaum am Rathaus misst diesmal stattliche neun Meter und ist mit 3600 Leuchtdioden versehen“, informiert Kohlweyer den Verwaltungschef. Auch die traditionelle Krippendarstellung von der Geburt Jesu Christi fehlt nicht. „Zu den Figuren hätte aber noch der Stern von Bethlehem gepasst“, macht ein Besucher auf das Fehlen eines wichtigen Details aufmerksam. „Vielleicht lässt sich der noch organisieren“, nimmt Kohlweyer die Anregung auf.

Der OB dankt dem örtlichen Einzelhandel – allen voran Karree und Gewerbeverein Treffpunkt – für das einmal mehr gemeinschaftliche Engagement. „Die Betreiber der dekorierten Buden auf dem Platz und die Ladeninhaber mit ihren Schaufensterauslagen tragen wiederum zur Wohlfühlatmosphäre bei“, adressiert Schneider sein Lob an die Geschäftswelt.

Glühwein, Ingwerpunsch und Feuerzangenbowle dürften beim Publikum aber erst in einigen Tagen stärker nachgefragt werden; aktuell zeigt das Thermometer eher frühlingshafte Temperaturen bis 15 Grad an. Die Naschkatzen unter den Besuchern schert das freilich nicht, wenn’s darum geht, einiges vom Taschengeld in Süßes zu investieren. „Popcorn und Zuckerwatte schmecken immer“, sagt ein Dreikäsehoch und kratzt den Rest gesponnene Süßware vom Stab.

Dresdener Christstollen, Mutzen, kandierte Früchte und gebrannte Mandeln finden gleichfalls Abnehmer, ebenso wie geröstete Edelkastanien am Maroni-Stand. Aber auch Deftiges aus der Pfanne und vom Schwenkgrill gehört zu den kulinarischen Gaumenfreuden auf dem Markt. Nach und nach füllen sich die Bänke etwa in der „Engadiner Stube“ und in der „Almrauschhütte“. Wer demnächst mit Kollegen oder Freunden dort oder bei den anderen Schankstuben einkehren will, dem wird eine Reservierung empfohlen.

Eindrücke aus dem vergangenen Jahr

Bilder: Weihnachtsmarkt auf der Rosenhöhe Zur Fotostrecke

Das gleich neben dem Rentierschlitten aufgebaute Hängekarussell mit seinen fein gezeichneten Märchenszenen nimmt die jüngsten Besucher mit auf eine nostalgische Fahrt. Wenige Meter weiter werden Christbaumschmuck, Lotuskerzen und traditionelle erzgebirgische Erzeugnisse angeboten. Auf der Bühne wollen in den nächsten vier Wochen einige Ensembles ein abwechslungsreiches Musikprogramm darbieten. Zum ersten Adventwochenende lassen die Almdudler Melodien aus den Bergen erklingen, die Musiker von Mainhattan Diesel und die Stadtkapelle Heusenstamm tragen ebenfalls zur Unterhaltung des Publikums bei.

In der Folge zählen die Nikolauskapelle, die Geschwister Franziska und Julia David aus Erzhausen, die Stadtgarde Offenbach, der Musikverein Eintracht und der Kinderchor der St. Josef-Dreamkids zu den Mitwirkenden. Ein besonderer Höhepunkt verspricht der Auftritt des Jugendchores 2000 aus Oberts-hausen drei Tage vor Heilig-abend zu werden. Swingend wollen die rund zwei Dutzend Vokalisten mit ihrem frischen und modernen Verständnis von Chorgesang auf das Fest einstimmen.

Doch bis dahin bleibt genug Zeit, zwischen Rathaus und KOMM-Center den Zauber des Weihnachtsmarkts zu entdecken, zumal demnächst im Doppelpack auch St. Nikolaus mit Knecht Ruprecht und Santa Claus mit Engelsbegleitung ihr Kommen zugesagt haben.