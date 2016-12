Der Heusenstammer Nikolausmarkt als Brücke

Vorweihnachtliche Freude vor historischer Altstadtkulisse

+ © Tipi Der Heusenstammer Nikolausmarkt ist einer der größten und gilt dank der historischen Kulisse mit dem gräflichen Immobilienerbe der Schönborns entlang der Achse vom Torbau zum Schloss als einer der schönsten in der Region. Jedes Jahr pilgern Tausende dorthin. © Tipi

Heusenstamm - Tausende ließen sich bei Heusenstamms 36. Nikolausmarktes durch die Gassen der Altstadt treiben. Von Yagmur Tipi

Wenn Lebkuchenduft und Glühweinaroma in der Luft liegen und den Menschen von der Unnergass´ bis hin zum Schlossplatz verschiedene Sprachen ans Ohr gelangen, dann ist der über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Nikolausmarkt in vollem Gang. Heusenstamms größter Lockruf zog am Wochenende Tausende an. Die ersten Besucher wurden von besinnlichen Tönen des Konkordia-Kinderchors empfangen. Der Nachwuchs versetzte mit Nikolausliedern in Weihnachtsstimmung, sodass der Markttrubel vor St. Cäcilia für einen Augenblick zum Erliegen kam. Alle hielten für einen Moment inne, um den Klängen der Chöre zu lauschen.

„Wieder liegt ein ganzes Jahr hinter uns, das uns schöne aber auch traurige Tage schenkte, doch nun ist es an der Zeit zurückzuschalten und die besinnlichen Tage zu genießen“, sagte Bürgermeister Halil Öztas. Er eröffnete den Nikolausmarkt zum ersten Mal und wünschte „eine friedlichere Welt, zu der jeder Einzelne mit mehr Toleranz beitragen kann“. Einige seiner Kollegen waren aus den Partnerstädten angereist, um die vorweihnachtliche Zeit gemeinsam zu verbringen. Der Nikolausmarkt dient nicht nur als Treffpunkt der vielen Heusenstammer; er bildet auch eine Brücke zwischen den Partnerstädten der Schlossstadt und ihren Einwohnern. Sei es aus Malle, Tonbridge, Saint Savin, Ladispoli oder Heusenstamm, alle hatten nur ein Ziel: den Nikolausmarkt in all seinen Facetten genießen!

Wer auf der Suche nach dem passenden Christbaum war, wurde auf dem Platz vor dem Kircheneingang fündig. Die kreativ und detailreich geschmückten Stände boten alles, was ein Weihnachtsherz begehrt: stilvoll geschnitzte Holzfiguren, selbstgemachte Mützen, aufwändig gestalteten Schmuck.

Viele Stände erfreuten neben dem Herz auch den Gaumen. Kartoffelpuffer, Bratwurst, Pommes oder eine Riesenbrezel? Oder doch lieber Crêpes? Neben den ganzen Leckereien durften sich die Besucher über Glühwein, Trappistenbier, heißen Amaretto oder eine Feuerzangenbowle freuen. Auch das Wetter versüßte die Laune, denn bei strahlendem Sonnenschein ließ es sich doppelt so schön durch die Gassen der Altstadt schlendern. Trotz der vielen Sonnenstrahlen waren die Temperaturen kühl, sodass der ein oder andere Glühwein gerade Recht kam.

Im Herzen des Schlosses präsentierten die Gäste aus den Partnerstädten ihre heimischen Produkte. An Bannturm und Hinterem Schlösschen schlossen sich viele Gruppen aus Familien und Freunden zusammen, die den Nikolausmarkt fürs Wiedersehen in großer Runde nutzten. Es zeigte sich wieder einmal, dass der Nikolausmarkt Menschen zusammenbringt, neue Bekanntschaften über Sprachgrenzen hinaus entstehen lässt und viele ein bisschen aus dem Alltag holt. Und vielleicht haben es die Kinder am besten gemacht: bei kaltem Gegenwind einfach enger zusammenrücken.