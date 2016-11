Zwergen-Punsch und Rock'n'Roll: So sind Hessens Weihnachtsmärkte

Von chic bis märchenhaft...

Frankfurt - Ob ein traumhaftes Märchen, eine riesige Kerze oder ein überdimensionierter Adventskalender - Hessens Weihnachtsmärkte haben einiges zu bieten. Ein Überblick.

Von chic bis märchenhaft: Die Weihnachtsmärkte in Hessen sind so vielfältig wie die Bewohner und Regionen des Landes. Dabei wird an Superlativen selten gespart - hier eine kleine, nicht-repräsentative Auswahl von Märkten, Städten und Besonderheiten, für die sich ein Besuch lohnt.

RIESIG

Hessens größter Weihnachtsmarkt ist in der größten Stadt des Landes zu finden - in Frankfurt. Zwischen Römer und Hauptwache bieten rund 200 Stände ihre Produkte an. Der geschätzte Umsatz liegt nach Angaben der Tourismus+Congress GmbH bei 25 bis 30 Millionen Euro. Erwartet werden rund drei Millionen Besucher. Der Weihnachtsbaum, eine 110 Jahre alte Fichte aus Tirol, ist in diesem Jahr mit 33 Metern so groß wie noch niemals zuvor in der Geschichte des Frankfurter Weihnachtsmarkts. Diesen gib es seit 1393, er ist damit älter als der bekanntere Christkindlesmarkt in Nürnberg.

MÄRCHENHAFT

Der Märchenweihnachtsmarkt in Kassel steht in diesem Jahr unter dem Motto "Schneewittchen". Die Angebote an den Ständen reichen dementsprechend von der handgemachten Schneewittchenpuppe bis zum Zwergen-Punsch. Zu sehen ist zudem die wohl weltgrößte Märchenpyramide. "Märchen ist unser Alleinstellungsmerkmal", sagt der Geschäftsführer von Kassel Marketing, Andreas Bilo. Mit 131 Ständen gehört der Kasseler Weihnachtsmarkt nach seinen Angaben zu den 33 größten in Deutschland. Die Organisatoren zählten in den vergangenen Jahren rund zwei Millionen Besucher.

CHIC

Vornehm in "Sternschnuppenmarkt" umbenannt, zeigt sich der Wiesbadener Weihnachtsmarkt wieder von einer edlen Seite. Bis zum 23. Dezember sind in der Innenstadt rund 130 typische rustikale Holzhäuschen geöffnet. Zwar gibt es auch Weihnachtsbaum und Krippe - die Szenerie wird allerdings von edel beleuchteten, überdimensionalen Blüten bestimmt. Wer diese stilisierten "Wiesbadener Lilien" aus dem Stadtwappen von oben sehen möchte, der steigt ins Riesenrad.

INTERNATIONAL

So international wie die Touristen in Rüdesheim ist auch der Weihnachtsmarkt der Rheingau-Gemeinde. Mehr als 20 Nationen aus sechs Kontinenten präsentieren dort vom 24. November bis 23. Dezember ihre Spezialitäten, Gewohnheiten und Bräuche, wie die Organisatoren ankündigen. Insgesamt werden für den "Weihnachtsmarkt der Nationen" knapp 120 Stände aufgebaut. Besonders stimmungsvoll könnte im Advent eine Fahrt mit der Rüdesheimer Seilbahn werden - mit Blick auf Rhein und Rebstöcke.

MUSIKALISCH

Auf dem Elvis-Presley-Platz in Friedberg gibt es vom 2. bis 4. Dezember einen kleinen Weihnachtsmarkt. Der Name des Platzes erinnert daran, dass der "King of Rock'n'Roll" Ende der 1950er Jahre in der Wetterau-Stadt als Soldat stationiert war. Auf dem Weihnachtsmarkt-Programm steht entsprechend auch ein Auftritt der "Rock'n'Roll Christmas Family".

ERLEUCHTET

In Schlitz im Vogelsberg ist die wohl größte Kerzeninstallation der Welt zu sehen. Sie leuchtet wieder zu Beginn des ersten Adventswochenendes am 26. November, eröffnet wird der Markt um 16 Uhr. Die vermeintliche Kerze am historischen Marktplatz besteht aus einem 36 Meter hohen Steinturm, der mit rotem Tuch verhüllt ist. An seiner Spitze sind Glühbirnen zu einer sechs Meter hohen Flamme arrangiert. 42 Meter misst die Installation, die schon im Guinness-Buch der Rekorde erwähnt wurde. Besucher können mit einem Aufzug auf den Turm fahren und über den Weihnachtsmarkt schauen. Geöffnet ist der Markt nur an den vier Adventswochenenden.

ADVENTLICH

Einen Superlativ hat auch Hanau zu bieten: Hessens angeblich größten Adventskalender. Das Neustädter Rathaus hat dabei in der Adventszeit einen besonders glanzvollen Auftritt. Allabendlich um 18 Uhr öffnet sich ein hell erleuchtetes Fenster. Wo vorher noch eine Zahl stand, ist dann ein Bild zu sehen. In diesem Jahr werden es Märchenmotive vom Künstler Jörg Eyfferth sein. Wer es nicht persönlich jeden Abend auf den Weihnachtsmarkt schafft, findet den Adventskalender auch im Internet. Dort können die Fenster per Mausklick virtuell geöffnet werden. (dpa)