Drei Heime – ein Aufruf

Spendenaktion unserer Zeitung in der Vorweihnachtszeit

Dreieich - Über viele Jahre hinweg hat unsere Zeitung die Arbeit der Bürgerhilfe Dreieich mit einem Spendenaufruf in der Vorweihnachtszeit unterstützt.

Der Förderverein des Hauses Dietrichsroth hat mit den Spenden unserer Leser viel Gutes für die Bewohner des von den Johannitern betriebenen Alten- und Pflegeheims in Dreieichenhain bewirkt. 2016 allerdings schlagen wir unter dem Titel „Wünsch Dir was!“ einen neuen Weg ein. Die Redaktion hat sich entschlossen, die Benefizaktion auf eine breitere Grundlage zu stellen. Denn: Neben dem „Platzhirsch“ Haus Dietrichsroth haben sich in der Stadt Dreieich längst zwei weitere Pflegeheime etabliert. Erst vor ein paar Wochen feierte das Kursana Domizil in der Eisenbahnstraße sein fünfjähriges Bestehen. Dritte Einrichtung im Bunde ist das Haus Ulmenhof in Sprendlingen, das kleinste der drei Heime. Im Unterschied zur bisherigen Praxis werden die Spenden der Leser Bewohnern aller drei Einrichtungen zugutekommen.

Zur Begleitung und Umsetzung der Wünsche hat sich die Redaktion einen Partner ins Boot geholt: die vor etwas mehr als drei Jahren aus der Taufe gehobene Bürgerstiftung Dreieich – nicht zu verwechseln mit der eingangs erwähnten Bürgerhilfe. Deren Stiftungszwecke sind die Förderung bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke der Jugend- und Altenhilfe. Das passt!

Für Heimatzeitung und Stiftung ist es nicht die erste Kooperation. So entstand auf diesem Weg das Dreieich-Memo mit 36 Motiven aus allen Stadtteilen. Den Erlös aus dem Verkauf setzt die Stiftung für gemeinnützige Zwecke ein. Noch in der Mache ist ein weiteres Gemeinschaftsprojekt: das Dreieich-Quiz.

Jetzt zu „Wünsch Dir was!“: Ziel der Aktion ist es, Menschen in den drei Alten- und Pflegeheimen eine Freude zu machen. Wir wollen uns aber nicht mit fremden Federn schmücken. Die Idee basiert auf einem Konzept, das im Ulmenhof schon verschiedentlich in kleinerem Rahmen umgesetzt wurde. Jetzt bekommt „Wünsch dir was!“ ein breiteres Fundament. Mitarbeiter der Sozialen Dienste in den Pflegeeinrichtungen haben bei Bewohnern nachgefragt und Wünsche notiert. Garten mit Beet, Singkurs, ein Aquarium im Foyer, Besuch eines Konzerts – die Bandbreite ist enorm gestreut.

Ein Wunsch überstrahlt allerdings alles – viele Senioren sehnen sich nach einem Tapetenwechsel, würden gerne mal wieder ein paar Tage in Urlaub fahren. Das kann die Spendenaktion sicher nicht leisten, aber sie kann „kleine Fluchten“ ermöglichen. Wofür wir sammeln, verraten wir vor dem Ersten Advent in der Ausgabe vom 25. November. (fm)

