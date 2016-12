Stimmungsvolle Waldweihnacht rund um Brehms Hütte

Schonung für die Schonung

+ © rdk Ein Fest für große und kleine Besucher ist die Wahldweihnacht rund um Brehms Hütte. © rdk

Seligenstadt - Auch nach einem knappen Jahr im Amt warten auf Seligenstadts Bürgermeister Dr. Daniell Bastian noch neue Erfahrungen. Erstmals hat der Rathauschef am Samstag im Stadtwald eine Waldweihnacht eröffnet.

Dies vor einem stattlichen Publikum und idealer Kulisse, denn der dichte Morgennebel war pünktlich gewichen und hatte am späten Vormittag einer strahlenden Spätherbstsonne Platz gemacht. Das unverhoffte Wetterglück, in zwölf Waldweihnachtsjahren eher die Ausnahme, erwies sich als stabil. Verdient hatte Bastian eine solche Belohnung gewiss: Schon im vergangenen März hatte er dem bangen Rätseln nach dem Abgang seiner Vorgängerin und Waldweihnacht-Erfinderin ein Ende gemacht und öffentlich verkündet, die 2004 gestiftete Tradition nicht antasten zu wollen. Verzichten mussten die Stadt und Hessen Forst als erprobtes Gastgebergespann indessen auf einen wichtigen Frequenzbringer: Weihnachtsbäume zum Selbstabsägen gab es diesmal nicht. Dass die Schonung am nahen Keltergraben eine Pause braucht, hatte das Rathaus ebenfalls frühzeitig wissen lassen.

Für Ersatz war mit schon transportfertigen Bäumchen aus dem Blumenhaus Zöller gesorgt, EVO-Kunden hatten von ihrem Versorger sogar Baum-Gutscheine bekommen. Erlebniswert bot erstmals eine Märchenwanderung mit Försterin Iris Husermann, auch der Nikolaus stellte sich am frühen Nachmittag ein und beschenkte die Kinder. Dennoch gab es enttäuschte Gesichter. „Einige sind doch mit der Säge gekommen“, so eine Rathaus-Mitarbeiterin. Die Streckenposten von der DLRG, die sich zusammen mit dem Ordnungsamt um die Verkehrsregelung kümmerten, warfen nicht von ungefähr prüfende Blicke in das eine oder andere Fahrzeugheck - nur für den Fall, dass ein verhinderter Hobby-Holzfäller nicht hatte widerstehen können.

+ Von der unverwechselbaren Atmosphäre lebt die Seligenstädter Waldweihnacht seit ihrer Premiere vor zwölf Jahren. Anteil daran hatten unter anderem das „Refreshed-Orchester der Stadtkapelle (Foto) und Jagdhornbläser von St. Hubertus. © rdk Die Beliebtheit des heimeligen Budenzaubers blieb derweil nach Wahrnehmung der meisten Anbieter in diesmal 15 Weihnachtshütten ungebrochen. Mit 21 Vereinen, Gruppen und Organisationen war das Spektrum sogar etwa breiter als im vergangenen Jahr, durchaus auch qualitativ. So reichte das Verpflegungsangebot von rustikal (heiße Fleischwurst bei den Traktorenfreunden oder Suppe im Brot bei der Kita Wilde 13) über nostalgisch (Kartoffelpuffer bei der Kolpingfamilie) bis international (Pizza, Flammkuchen und Lumumba beim Handball-Förderverein). Feine Leckereien waren ebenfalls im Angebot, etwa Crêpes bei der Jugendfeuerwehr und der Don-Bosco-Schule. Lebkuchen gab es am Stand der Kinderkrippe Minimäuse, Waffeln beim Förderverein der Kita Regenbogen und beim Mütterzentrum Weibernest. Konsum- und ernährungsbewusste Besucher sahen sich das Fairtrade-Angebot des Kinderclubs in Brehms Hütte an, löffelten vegane Kürbissuppe aus dem Kessel der Kita Niederfeld oder naschten Bio-Imkerhonig beim Bienenzuchtverein.

Waldweihnacht in Seligenstadt: Fotos Zur Fotostrecke

Auf den Wildgeschmack kamen die Gäste des Jagdclubs St. Hubertus, der zum stabilen Stamm der Waldweihnacht zählt - nicht nur kulinarisch, sondern auch kulturell: Das Jagdhorn-Ensemble gestaltete die Eröffnung, bevor das Refreshed-Orchester der Stadtkapelle übernahm. Ebenfalls tragender Pfeiler: Das THW. Des logistischen Aufwands wegen hatten die Helfer in Blau diesmal zwar auf die Gulaschkanone verzichtet, dafür ihre Samstags-Ausbildung in den Wald verlegt. Bauen mit Holz war angesagt, Besucher durften mit anpacken.

Ortsbeauftragter Jürgen Pilz und sein Elektro-Trupp behielten derweil das Kraftwerk des Budendorfs, einen 83-Kilovolt-Generator, im Auge. Für eine Veranstaltung dieser Größe reiche der zwar bequem aus, erläuterte Pilz, bei der Vielzahl kleiner Stromabnehmer und dem ständig wechselnden Bedarf müsse indes dauernd nachjustiert werden. Zu arbeiten hatten hinter der romantischen Kulisse auch andere: Kutschenfahrer und die Traktorenfreunde mit ihren Acker-Oldtimern karrten Besucher aus dem Silzenfeld und aus Froschhausen an die Lange Schneise,

DRK-Sanitäter passten auf, freiwillige Helfer und der Bauhof stemmten den Auf- und Abbau vor und nach dem Adventswaldfest. Ihnen zollte Bürgermeister Bastian in seiner Begrüßungsansprache ein Sonderlob. (rdk)