Tannenbaumverkauf der OP: Gelungene Rückkehr zu den Wurzeln

Offenbach - Die Rückkehr zu den Wurzeln darf als gelungen bezeichnet werden: Bei der elften Auflage unseres großen Tannenbaumverkaufs – der in den vergangenen beiden Jahren an anderen Standorten über die Bühne ging – erlebte das Verlagsgelände an der Waldstraße einen wahren Ansturm. Von Matthias Dahmer

Wenn es eines Beweises für die Beliebtheit der Veranstaltung bedarf, dann ist es der: Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Startschuss um 10 Uhr ist das Gedränge in der überdachten Versandhalle groß. Marketingleiter Andreas Mengler, der seit 6 Uhr auf den Beinen ist, weiß gar davon zu berichten, dass ein ausgesprochener Frühaufsteher bereits um 7 Uhr auf der Matte gestanden hat, um einen Baum zu ergattern – was nicht gerade auf großes Verständnis bei den Organistoren stößt und keinesfalls im nächsten Jahr zur Nachahmung empfohlen wird.

Für die, die zu einer akzeptablen Zeit da sind, ist die Auswahl groß. Um die 300 Tannenbäume haben Franz Korn und sein zehnköpfiges Team aus dem Spessart mitgebracht. Da wird der Nordmann vom Netz befreit, gedreht, begutachtet, gemessen um ihn – oder vielleicht doch einen anderen Baum – schließlich an den Netztrichter zu tragen. Dort wirft Korn bei Bedarf nochmal die Kettensäge an, dem Grün wird sozusagen der letzte Schliff verpasst. Jetzt den erstandenen Baum, der für Abonnenten unserer Zeitung günstiger ist, ins Auto gehievt, das nur wenige Meter weiter auf einem der vielen Parkplätze unseres Verlagsgeländes steht, und zurück. Um sich Waffeln, Bratwurst oder Glühwein zu gönnen – oder alles nacheinander. Einer, der schnell fündig wird, ist Erich Kolb. Eine Blautanne, mindestens 2,50 Meter hoch, hat der Rembrücker gesucht. Jetzt ist er zufrieden, und das mit den nahen Parkplätzen sei wunderbar, sagt er.

Den Gedanken an eine Parkplatz kann sich Rainer Kelker sparen. Er ist mit dem Fahrrad gekommen, schnallt den Baum – viel größer als 1,80 Meter darf er nicht sein – aufs Velo. Das habe schon immer so gemacht, sagt im gemütlichen Dialekt des Niederbayern. Nur im vergangenen Jahr war der Stammkunde unseres Weihnachtsbaumverkaufs nicht mit dem Drahtesel unterwegs. Da war ihm die Strecke vom Waldenburger Weg zu Sprendlinger Landstraße zu weit. Als gemeinsames Projekt geht Familie Piatkiewicz aus Bürgel den Baumkauf an. Der Papa hält und dreht ihn, Mutter und Tochter begutachten. „Ist da ein Loch im Grün?“ „Nein, die Zweige setzen sich noch. Ich bin dafür, wir nehmen den jetzt.“

Wohl der einzige, der den Vormittag nicht als gelungen bezeichnen würde, ist Günther Frisch. Er bemängelt, die Bäume seien nicht vorsortiert und zieht wieder von dannen. Brigitte Stiefel hat dagegen nichts zu meckern. Sie schätze es, dass die Bäume alle frisch sind, sagt die Offenbacherin. Für eine Bratwurst, sagt sie, sei es aber noch zu früh.

Dafür brummt es gegen 10.30 Uhr am Waffel-Stand. Stefanie Bergener und Jennifer Knipp backen was das Zeug hält. Sie gehören eigentlich zum Team von Feinkost & Metzgerei Dey, doch die deftigen Sachen nebenan finden erst später ihre Abnehmer. Ähnlich geht es Renate und Erhard Schubert. Ihre Hausmacher Wurst aus Jossgrund ist erst angesagt, nachdem die Bäume im Auto verstaut sind. Was man aus Holz alles zaubern kann, hat Rudolf Wolf im Angebot. Seine Schnitzarbeiten, ein Hobby des gelernten Forstwirtschaftsmeisters im Ruhestand, findet ebenfalls Interessenten.

Pausenlos im Einsatz ist dagegen Franz Korn. Nachdem der erste Ansturm gegen 11.45 Uhr vorbei ist, kann er als kurze Zwischenbilanz zurufen: „Es läuft bis jetzt gut.“ Bis zum Ende gegen 14 Uhr wird sich daran nichts geändert haben.