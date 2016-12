Aktion von New Century Hotel, Offenbach-Post und OVB

+ © Rich ter Mit Spaß bei der Sache: Mädchen und Jungen aus der katholischen Kita St. Paul backen in der Lobby des New Century Hotels am Kaiserlei Plätzchen. Unterstützt werden sie dabei von Betreuerin Susanne Schmidt. © Rich ter

Offenbach - Am Nikolaustag verwandelte sich die Eingangshalle des New Century Hotels in eine Weihnachtsbäckerei – sehr zur Freude von 15 Mädchen und Jungen aus der katholischen Kita St. Paul. Von Harald H. Richter

Für sie war es ein besonderes Erlebnis, an diesem ungewöhnlichen Ort die Teigroller zu schwingen. „In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei.“ Was Rolf Zuckowski in seinem Kinderlied beschreibt, trifft am Nikolaustag auf die Lobby des New Century Hotels am Kaiserlei kaum zu, denn die kleinen Hobbybäcker nehmen sich in Acht. Zugegeben, ein paar Teigkrümel landen schon auf dem Boden und manches Näschen ist von Mehl bestäubt. Aber im Großen und Ganzen sind die 15 Mädchen und Jungen aus der katholischen Kita St. Paul bemüht, keine allzu offensichtlichen Spuren ihres vergnüglichen Tuns gleich neben dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum zu hinterlassen. Was daran liegen mag, dass der heilige Nikolaus von Myra der Schutzpatron der Bäcker ist und über sie wacht.

„Ich hab‘ schon zu Hause mit der Mama Plätzchen gebacken, am besten schmecken mir die mit Zimt“, gibt der fünfjährige Theo zu verstehen und greift zum Teigroller, um damit die in der Hotelküche vorbereitete mürbe Masse noch etwas zu glätten. Neele ist bereits einen Schritt weiter und ebenso wie der vierjährige Adam dabei, akribisch Buchstaben auszustechen beziehungsweise Fantasiemotive zu formen. Die Dreikäsehochs gehören der von Susanne Schmidt betreuten Hasengruppe an. „Aber ich bin in der Tausendfüßlergruppe und schon sechs“, meldet sich Leon zu Wort, der die anderen Kinder um fast einen Kopf überragt.

Dirk Laumann, Herr über Töpfe, Pfannen und Bleche im 4-Sterne-Superior-Hotel, sorgt dafür, dass Teig aus der Küche herbeigebracht wird. Für ihn, der in vielen Berufsjahren Gäste in Luxusherbergen zwischen Schliersee, Dubai und Singapur bekocht hat, ist es nicht die erste Aktion dieser Art, „aber immer wieder ein Vergnügen“. Kinder gingen einerseits recht unbefangen zur Sache, „andererseits sind sie um Genauigkeit bemüht, wollen nix verkehrt machen“.

Viel passieren kann jedoch nicht bei dieser gemeinsam von New Century Hotel, Mediengruppe Offenbach-Post und Offenbacher Verkehrsbetrieben initiierten Aktion. „Kein Kind kommt mit heißen Backblechen oder gar dem Ofen in Berührung“, betont Hotelmanager Rodderich Leffler. Der 48-jährige bringt langjährige Erfahrungen aus führenden internationalen Häusern im In- und Ausland mit. „Besonders als neu eingeführtes Hotel am Standort Offenbach ist es uns eine Freude, in unserer Lobby nicht nur Geschäftskunden willkommen zu heißen, sondern auch die möglichen Gäste von morgen“, begründet er die gemeinsam entwickelte Idee des Plätzchenbackens für die Kinder.

Weihnachtsbäckerei im New Century Hotel: Bilder Zur Fotostrecke

Dass die eifrigen Mädchen und Jungen mit Spaß und Hingabe dabei sind, erkennt auch OVB-Geschäftsführerin Anja Georgi, die während der Aktion vorbeischaut. „Wir sind in einem Bus hierhergekommen extra für uns, und nachher holt er uns auch wieder ab“, berichtet ihr die fünfjährige Sophia freudig, während sie das Backblech vor dem Belegen noch mit etwas Mehl bestäubt. Doch nicht jedes Gebäck gelangt in den Ofen, denn Küchenchef Laumann hat auch Rollfondant vorbereitet. „Diese weiche, pastöse Zuckermasse muss nur auskühlen und eignet sich als süßes Konfekt.“ Davon nascht der sechsjährige Leon sogleich und befindet: „Schmeckt!“

Nicht minder bekömmlich ist der heiße Kakao, der den Kindern serviert wird, während sie den Moment herbeisehnen, an dem ihre selbst gebackenen Plätzchen aus dem Ofen geholt werden. Um die Wartezeit zu verkürzen, hält Küchenchef Laumann eine weitere Überraschung für die Kleinen in Händen. „Der Nikolaus war schon da und hat für jeden von euch eine süße Tüte hinterlassen“, verkündet er inmitten Jubels aus 15 Kinderkehlen. Zum guten Schluss überreicht Mara-Milena Dittrich von der Mediengruppe Offenbach-Post den Mädchen und Jungen noch Gutscheine zum begleiteten Besuch des Eisbahn-Winterzaubers, der von heute an bis 8. Januar auf dem Parkplatz des Ring-Centers stattfindet.