Alle Weihnachtsmärkte der Region im Überblick

Eine der schönsten Kulissen im Kreis Offenbach, etwa 130 Stände, davon rund 40 mit abwechslungsreichen Speisen- und Getränkeangeboten – längst ist der Heusenstammer St. Nikolausmarkt am zweiten Adventwochenende kein Geheimtipp mehr.

Offenbach - Weihnachten nähert sich in großen Schritten. Überall steigt die Vorfreude. Unsere Redaktionen liefern einen Überblick aller Weihnachts-, Nikolaus- und Adventsmärkte in der Region.

Es ist nicht mehr lange Zeit, dann ist schon wieder Weihnachten. Die Vorfreude wächst. Spätestens auf den verschiedenen Weihnachts-, Nikolaus- und Adventsmärkten der Region dürften die meisten Menschen in Stimmung kommen. Ein Überblick über alle Veranstaltungen:

Offenbach

Der Offenbacher Weihnachtsmarkt lädt zum Budenbummel rund um Rathaus, Stadthof und Aliceplatz ein. Eröffnet wird er am Montag, 21. November, um 17.30 Uhr. Bis zum 30. Dezember hat der Budenzauber geöffnet, montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Zudem lädt der Weihnachtsmarkt auf dem Vereinsgelände der SG Rosenhöhe ein: Er ist am Wochenende, 26. und 27. November, geöffnet. Samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 12 Uhr.

Offenbach-Bürgel

Auf dem Dalles darf beim Bürgeler Weihnachtsmarkt an 29 Ständen gebummelt werden. Los geht's am Samstag, 26. November, um 13 Uhr. Um 17.30 Uhr spielt der Bürgeler Musikverein St. Pankratius.

Offenbach-Bieber

Auf dem festlich geschmückten Ostendplatz an der Seligenstädter Straße wird am Samstag, 26. November, von 14 Uhr bis 21 Uhr der Nikolausmarkt gefeiert. Rund 35 Aussteller bieten an ihren Ständen Speisen, Getränke und Kunsthandwerk an. Neben Mitgliedern des Bieberer Gewerbevereins, der den Markt organisiert, präsentieren sich auch Schulen, Kindergärten, Vereine und Kirchengemeinden.

Sprendlingen

Der Sprendlinger Adventsmarkt zieht wieder auf den Lindenplatz zu Füßen der Erasmus-Alberus-Kirche und den angrenzenden Straßen. Der Budenzauber ist am ersten Adventswochenende (25. bis 27. November) geöffnet, Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 15 bis 21 Uhr.

Dreieichenhain

Die malerische Altstadt von Dreieichenhain verwandelt sich traditionell am zweiten und dritten Adventswochende in ein Weihnachtsdorf. Vom 3. bis zum 4. und vom 10. bis zum 11. Dezember kann man dort vor der malerischen Kulisse der Altstadt und der Hayner Burg bummeln, samstags von 15 bis 20.30 Uhr, sonntags von 14 bis 20 Uhr. Der Schwerpunkt liegt auf kreativen und weihnachtlichen Angeboten.

Offenthal

In Offenthal ist der kleine Markt in der Kirchgasse, im Kirchgarten und am Alten Rathaus am vierten Adventswochenende (17. und 18. Dezember) geöffnet, samstags von 16 bis 22 Uhr, sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Neu-Isenburg

Der Weihnachtsmarkt in Neu-Isenburg öffnet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, auf dem Marktplatz und in den Gassen im Alten Ort. Vertreten sind unter anderem die Vereine und Partnerstädte. Samstag gibt's von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 15 bis 20 Uhr Kunsthandwerk, Kulinarisches und ein Kinderkarussell.

Langen

Der Langener Weihnachtsmarkt findet traditionell an den ersten beiden Adventswochenenden statt, diesmal also an den Wochenenden 25./26./27. November sowie 2./3./4. Dezember. Das Budendorf rund um die Stadtkirche und den Vierröhrenbrunnen ist jeweils freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Egelsbach

Das dritte Adventswochenende hat sich als Termin für den Egelsbacher Adventsmarkt etabliert. Die Fäden hält wieder der Kulturverein in der Hand, Ort des Geschehens ist der Hof der Alten Schule in der Rheinstraße 72. Das Budendorf wird etwa 30 Stände zählen und ist am 10. und 11. Dezember geöffnet: Samstag von 15.30 bis 21 Uhr und Sonntag von 15 bis 20.30 Uhr.

Seligenstadt

Der Adventsmarkt in der Seligenstädter Innenstadt auf dem Marktplatz ist von Donnerstag, 24. November, bis zum 11. Dezember geöffnet. Den Budenzauber kann man dann täglich von 15 bis 20 Uhr besuchen, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20.

„Advent im Kloster“ findet am 26. und 27. November, 3. und 4. sowie 10. und 11. Dezember statt. Öffnungszeiten sind jeweils samstags 12 bis 18 Uhr und sonntags 10 bis 17 Uhr.

Mainhausen

Der Vereinsring Zellhausen veranstaltet am 17. und 18. Dezember seinen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt vor der malerischen Kulisse der Pfarrkirche St. Wendelinus. Geöffnet ist er am Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr.

Hanau

Der märchenhafte Weihnachtsmarkt in Hanau mit Hessens größtem Adventskalender und nostalgischem Mini-Riesenrad ist von Freitag, 25. November, bis 22. Dezember geöffnet. Die über 70 Verkaufs- und Gastronomiestände sowie den Künstlermarkt kann man täglich von 11 bis 21 Uhr besuchen.

Steinheim

Bereist am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, lädt der Steinheimer Weihnachtsmarkt im historischen Ambiente des Steinheimer Schlosshofs zum Verweilen ein. Am Samstag ist er von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Klein-Auheim

Der Klein-Auheimer Weihnachtsmarkt öffnet am 3. und 4. Dezember, Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 19 Uhr seine Pforten.

Großauheim

In Großauheim müssen die Menschen noch bis Mitte Dezember auf ihren eintägigen Weihnachtsmarkt warten. Die Interessengemeinschaft Großauheimer Vereine und Verbände lädt am 3. Advent, 11. Dezember, auf den Hans-Gruber-Platz ein.

Mühlheim

Der Mühlheimer Weihnachtsmarkt findet am 3. und 4. Dezember in den Altstadtgassen rund um die Sankt Markus Kirche statt. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 15 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 19.30 Uhr. Am Sonntag gibt es ein Abschlusskonzert um 17 Uhr in der Markus-Kirche.

Dietzenbach

Am ersten Adventswochenende erstrahlt die Altstadt zum Weihnachtsmarkt. Beim Lichterglanz in der Altstadt werden am 26. und 27. November Basteleien und Geschenke sowie Leckereien wie Punsch und Bratwurst geboten. Geöffnet ist der Markt Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Obertshausen

Der Vereinsring lädt für das Wochenende 10. und 11. Dezember zum Budenzauber an die evangelische Waldkirche ein. Im Zentrum gibt's Kunstgewerbe und Darbietungen der Vereine zu bestaunen. Geöffnet ist der Markt Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Heusenstamm

Eine der schönsten im Kreis Offenbach ist der Heusenstammer St. Nikolausmarkt am zweiten Adventwochenende. Am 3. und 4. Dezember ist der Nikolausmarkt vor prächtiger Kulisse zwischen Torbau, Kirchplatz, Schlossgarten und Bannturm geöffnet. Besucher können an rund 140 Ständen bummeln, am Samstag von 15 bis 20 Uhr, am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Jügesheim

Zwei vorweihnachtliche Märkte gibt es im Rodgauer Stadtteil Jügesheim. Den Anfang macht der Budenzauber am Wasserturm am Samstag, 19. November, ab 15 Uhr.

Der Rodgauer Adventsmarkt am Rathaus und an der Kirche St. Nikolais öffnet vom 23. bis zum 27. November. Die Marktstände bieten Speisen und Getränke, Kunsthandwerkliches und Dekoratives an. Geöffnet sind sie Mittwoch bis Freitag von 16 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 21 Uhr.

Dudenhofen

Der „Kleinste Weihnachtsmarkt“ macht seinem Namen wieder alle Ehre: Die Verkaufsstände drängen sich am dritten Adventswochenende, 10. und 11. Dezember, auf dem Platz hinter der evangelischen Kirche. Turmbläser eröffnen den Markt am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr. Geöffnet ist er am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Nieder-Roden

Glühweinduft und Lichterglanz gibt es am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, zwischen der St.-Matthias-Kirche und dem Heimatmuseum. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 16 bis 22.30 Uhr, am Sonntag von 15 bis 21 Uhr.

Hainhausen

Hainhausen feiert seinen Weihnachtsmarkt am Samstag, 10. Dezember. Der Hainhäuser Adventsbummel auf dem Gelände der katholischen Pfarrgemeinde an der Eppsteiner Straße hat von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Weiskirchen

Der Sternschnuppenmarkt am Spritzenhaus findet am Sonntag, 27. November, statt. Am und im Heimatmuseum an der Bahnhofstraße wird Kunsthandwerk geboten, dazu heiße und herzhafte Speisen und Musik von der Orchester und Trompetengruppe „Doppel(s)pass“. Der Markt öffnet um 13 Uhr schließt um 17.30 Uhr mit dem Turmblasen.

Ober-Roden

Der Ober-Röder Adventsmarkt wird von Freitag, 25. bis Sonntag, 27. November, auf dem Marktplatz gefeiert. Chöre, Orchester und Bands sorgen für musikalische Unterhaltung. Ein Höhepunkt ist die Baum-Erleuchtung am Freitag um 19.30 Uhr. Geöffnet ist der Markt Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Urberach

Der Häfnerplatz ist am zweiten Adventswochenende Herzstück des kleinen, aber feinen Urberacher Nikloausmarktes. Der ist am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, geöffnet: Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Eppertshausen

Der Weihnachtsmarkt auf dem Franz-Gruber-Platz lädt am dritten Adventswochenende, 10. und 11. Dezember, zu den gewohnten Öffnungszeiten zum Verweilen ein.

Babenhausen

Der Markt in der Bummelgass’, am Marktplatz sowie in der Schlossgasse bis zur Stadtmühle hat vom 26. bis zum 27. November geöffnet. Er wartet wieder mit einer Hobbykünstlerausstellung und einem romantischen Kinderkarussell auf. Geöffnet ist er am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Frankfurt

Der Baum steht schon, Hessens größter Weihnachtsmarkt wird am 23. November eröffnet und ist bis zum 22. Dezember zu besuchen. Rund 200 Stände soll es von der Zeil bis zum Römerberg in diesem Jahr geben, dazu viele Konzerte. Das Stadtgeläut wird am Samstag, 26. November, um 16.30 Uhr zu vernehmen sein. Geöffnet ist der Markt montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr sowie sonntags von 11 bis 21 Uhr.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Innenstadt Darmstadt wird am Montag, 21. November, eröffnet. Bis zum 23. Dezember lockt dann der Markt rund um das Schloss mit Kunsthandwerkern und Ständen aus den Partnerstädten. Er ist montags bis donnerstags von 10.30 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10.30 bis 22 Uhr und sonntags von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet.

An allen vier Adventswochenende lädt der Glückstalermarkt auf dem Dieburger Marktplatz die Menschen zum Verweilen ein. Er wird am Freitag, 25. November, um 16.30 Uhr eröffnet und dauert bis zum 17. Dezember. 20 Gruppen und Vereine teilen sich die Holzhütten im vorweihnachtlichen Kreis auf dem Marktplatz. Der Glückstalermarkt ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Gewerbevereins und des Heimatvereins Dieburg, die auch die Auslosung der Glückstaler-Aktion der Dieburger Geschäfte (samstags, 12 Uhr) vornehmen. Die Öffnungszeiten: Freitag von 16.30 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 17 Uhr.

Mehr als 30 Aussteller bieten am ersten Adventswochenende (26. und 27. November) auf dem Groß-Zimmerner Weihnachtsmarkt am Glöckelchen ihre Waren an. Geöffnet ist der Markt Samstag von 15 Uhr bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Zudem findet im alten Ortskern von Messel am selben Wochenende der Weihnachtsmarkt der Ortsvereine statt. Er ist am Samstag, 26. November, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 14 bis 19 Uhr geöffnet.