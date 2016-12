Weihnachtliches Lichtermeer in Dreieichenhain

Tausende flanieren durch hell erleuchtete Gassen

+ © Sauda, Enrico Sobald sich die Hainer Altstadt weihnachtlich herausputzt, ist das Interesse Jahr für Jahr groß. Es war so voll, dass der Weihnachtsmann (rundes Bild) seine Mühe hatte, voran zu kommen. © Sauda, Enrico

Dreieichenhain - Es ist wieder ein Fest für alle Sinne: Weihnachtsmusik und ausgelassenes Stimmengewirr dringen an die Ohren, handwerkliche Kunst ist zum Greifen nahe, Glühweinduft steigt einem in die Nase, kulinarische Köstlichkeiten locken an allen Ecken und ein Augenschmaus ist er ja ohnehin. Von Sina Gebhardt

Der 38. Hayner Weihnachtsmarkt verzauberte am zweiten Adventswochenende unzählige Besucher in der malerischen Altstadt. Der Parkplatz ist rappelvoll, eine Wagenladung von Menschen steigt gerade aus einem Bus und macht sich auf den Weg durch das Untertor, um sich von der vorweihnachtlichen Welt in der Altstadt verzaubern zu lassen. Die lockt nun, da sich die frühe Dunkelheit über den Markt legt, mit einem Lichtermeer aus leuchtenden Sternen, flackerndem Kerzenlicht und dekorierten Schaufenstern, die die Passanten ebenso zum Bummeln und Verweilen einladen wie das weitreichende Budendorf.

Selbst der Weihnachtsmann lässt sich den Hayner Weihnachtsmarkt nicht entgehen, auch wenn er seine Mühen hat, sich durch die Menge zu schlängeln. Trotzdem nimmt sich der bärtige Mann im roten Gewand die Zeit, vorbeikommende Kinder mit Süßigkeiten zu beschenken. Die sind natürlich keine Mangelware, denn Maronen, gebrannte Mandeln und Christstollen gehören zum traditionsreichen Adventsmarkt wie der Glühwein, der zu allen Seiten aus den Tassen dampft. Längst ist nicht mehr nur der rote Rebensaft vertreten, sondern glüht es in allen Farben und Variationen. Kein Wunder, denn mit der eisigen Kälte bei sternenklarem Himmel ist das Wetter so perfekt, wie man es bei der gewohnheitsmäßigen Abwesenheit von Schneeflocken erwarten kann, und die frostigen Temperaturen machen das vorweihnachtliche Heißgetränk zum Pflichtgenuss.

Weihnachts- und Adventsmärkte in der Region

Doch auch wer sich nicht vom Wein angelacht fühlt, kann sich von innen heraus aufwärmen. Irish Coffee und Grog warten im Burggelände auf die Flaneure, serviert von Holger und Manuela Spahn, die nicht nur Hochprozentiges feilbieten. „Wir haben alles rund um Schottland und sind auf irische und schottische Whiskys spezialisiert“, so das Paar, das seit zehn Jahren Spahns Scotchwarehouse in Dieburg betreibt und der Heimat der Highlander regelmäßig einen Besuch abstattet. Typisch schottisches Gebäck sowie Tee und Marmelade mit Whisky-Note sind im Angebot, doch den Großteil der Standfläche nehmen freilich die Flaschen mit der goldenen Flüssigkeit ein. „Whisky wird immer populärer“, bestätigt Holger Spahn den Trend zum torfigen Getränk, das besonders in der kalten Jahreszeit sehr nachgefragt ist.

Nach Gastspielen auf anderen Weihnachtsmärkten haben sich die Spahns für Dreieichenhain entschieden und sind inzwischen zum vierten Mal mit von der Partie: „Wir freuen uns immer darauf, der Veranstalter ist sehr freundlich und es ist einfach der Markt mit dem schönsten Ambiente.“ Aber nicht nur die atmosphärische Altstadt trägt zur Beliebtheit bei. Der Kunsthandwerkermarkt im Burggelände ist seit 13 Jahren eine Bereicherung, dank der auch Besucher auf ihre Kosten kommen, die das Besondere suchen. Hier gibt es in liebevoller Handarbeit gefertigte Kinderkleidung und Holzspielzeug, individuelle Schmuckstücke und dekorative Unikate, um auch in die eigenen vier Wände besinnliche Stimmung zu zaubern – und wer das Risiko eingehen will, dass ihm die Füße dabei festfrieren, kann inne halten und einem Drechsler über die Schulter schauen, wie er Stifte aus Edelhölzern fertigt.

Bilder: Weihnachtsmarkt in Dreieichenhain Zur Fotostrecke

Am 3. Adventswochenende kann man sich zum letzten Mal in Dreieichenhain auf die Weihnachtszeit einstimmen lassen. Am Samstag, 10. Dezember, hat der Hayner Weihnachtsmarkt von 15 bis 20.30 Uhr, am Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis 20 Uhr geöffnet.