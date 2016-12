Großauheimer Budenzauber lockt viele Besucher

Weihnachtsmann als Riese

+ © Kögel, Dieter Die Interessengemeinschaft der örtlichen Vereine und Verbände richtet den beliebten Großauheimer Weihnachtsmarkt aus. Und der wartete dieses Jahr mit dem wohl größten Hanauer Weihnachtsmann auf. © Kögel, Dieter

Großauheim - Rund um die Alte Schule duftete es gestern nach Glühwein, Glög und Grillgut. Der 32. Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaft Großauheimer Vereine und Verbände zog mit seinen 46 Ständen und den Ausstellungen von Lukas-Gilde und Kunsthandwerkern im Gebäude wieder viele hundert Gäste an.

Großauheim leistete sich in diesem Jahr den wohl größten Hanauer Weihnachtsmann. Etwa 2,80 Meter mag er groß sein, hat nicht den von Santa gewohnten dicken Bauch, ist eher schlank. Und er grüßt freundlich in die Runde, sagt den Menschen in den Verkaufshütten von Vereinen, Schulen und Verbänden, wie es auf den Dächern so aussieht, klatscht Besucher ab und schäkert auch einmal mit den Damen, bevor er dann doch zu seiner eigentlichen Aufgabe kommt, die Kinder mit Schokopräsenten zu beschenken.

Im Innenhof rund um die Alte Schule ist es dieses Jahr etwas dichter geworden, die Stände sind näher zusammengerückt, sagt Jutta Straub vom Organisationsteam des Weihnachtsmarkts. Und es wirkt in der Tat etwas heimeliger. Auch und gerade dann, wenn die Kinder der Kinderburg den Markt auf der Bühne mit ihren Liedern eröffnen. Und beileibe nicht nur die Eltern und Großeltern sind es, die diese Darbietung genießen und Beifall spenden.

Der Großauheimer Weihnachtsmarkt, so Oberbürgermeister Claus Kaminsky, habe aufgrund seiner Eigenheit einen festen Platz im adventlichen Veranstaltungskalender, wie auch die anderen Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen. Denn die häufig geäußerte Meinung, dass es in Hanau zu viele Weihnachtsmärkte gebe, teilt Kaminsky nicht. Jeder Stadtteil habe eben seinen ganz eigenen mit jeweils eigenem Charakter. Insbesondere auch der Großauheimer, der getragen wird von Schulen, Vereinen, Verbänden und Initiativen. Ortsvorsteher Rainer Dunkel trug zur Eröffnung ein poetisches Gedicht bei, Maren Malz, Vorsitzende der Künstlergruppe Lukas-Gilde, überreichte eine Spende für die Edi-Petry-Stiftung und Irminrat V. lobte die „wundervolle Atmosphäre“ und hielt die Besucher an, das Licht aus Bethlehem, das am Abend in Großauheim eintraf, in Empfang zu nehmen und in die Welt zu tragen „in diesen unsicheren Zeiten.“ (dk)