Konrad und die „Heiße Oma“ in Mühlheim

Weihnachtsmarkt mit einem Besucherrekord

+ © M. Bauchredner Andy Franz mit seinem Konrad als Nikolaus verschaffte dem Mühlheimer Weihnachtsmarkt zusätzliche Stimmung und Stimme. © M.

Mühlheim - Die 30. Ausgabe des Weihnachtsmarktes brachte am Wochenende in herrlichem Winter-Sonnenschein Freude an 45 Ständen in die Altstadt. Von Michael Prochnow

Da gerät der Bürgermeister ins Schwärmen. Daniel Tybussek eröffnete am Samstagnachmittag im Hof des Gemeindezentrums St. Markus die „vielfältige und bunte Mischung, die in familärer Atmosphäre zum Bummeln und Verweilen einlädt“. Tatsächlich beherbergen die Buden und Zelte in Pfarr- und Apfelbaumgasse eine breite Auswahl an heißen Leckereien, aber auch an phantasievollen Geschenkideen.

Im Takt der Turmbläser vom SUM-Blasorchester schwärmten die Mühlenstädter aus. Ideales Weihnachtsmarkt-Wetter bescherte dem Treffpunkt einen Rekordbesuch. Sympathisch kam das Engagement für wohltätige Ziele an, aus Abfällen gefertigte Figuren und Spielzeuge aus Burkina Faso, handgestrickte Hausschuhe, Marmeladen und Einkaufskörbe für Bildung und Gesundheit in Bangladesh, Papiersterne für ähnliche Projekte in Nepal.

Private Talente zimmerten Vogelhäuschen und Krippen, steckten Perlenschmuck für Baum und Kerzen, tauften gewärmten Eierlikör „Heiße Oma“. Experten brannten Dutzende hochprozentiger Spezialitäten, begehrt waren angesichts der Kälte Zeltlager-Punsch, Heißer Hugo, Kartoffelsuppe und handgemachte Mützen. (M.)

Weihnachtsmarkt 2015 in Bildern