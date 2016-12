Weihnachtsmarkt in Neu-Isenburg: Kalte Füße, warme Herzen

Besucher trotzen Minustemperaturen

+ © Postl Ein Höhepunkt in der Hirtengasse war diesmal die „lebendige Krippe“ des Kinderzirkus’ Wannabe und der Christusgemeinde. Das Foto zeigt die Familie Marinovic mit Bodhi Ellioth (links) als Josef. © Postl

Neu-Isenburg - Leute treffen, Geschenke kaufen, Kunst und Musik genießen, essen und trinken – und all das in schöner Altstadtkulisse in den Gassen rund um den Marktplatz: Der Weihnachtsmarkt lockt am Wochenende viele Besucher an und präsentiert sich gewohnt heimelig und mit allerlei Extras.

Wichtige Zutaten für einen gelungenen Markt sind natürlich wieder die rund 50 Buden, an denen die Besucher vorwiegend Selbstgemachtes vorfinden oder von Isenburger Vereinen mit Leckereien und heißen Getränken versorgt werden. Schon am Samstagnachmittag lässt der evangelische Bläserchor weihnachtliche Lieder vom Turm der Marktplatzkirche über den Dächern der Stadt erklingen. Unten auf dem Marktplatz haben sich die Kinder des Isenburger Grundschul-Chores um Ilka Bauersachs versammelt und stimmen mit ihren Liedern die Besucher ebenfalls auf ein paar schöne Stunden ein, in denen man Leib und Seele etwas Gutes tun kann.

„Das ist halt Neu-Isenburg, alle stehen zusammen“, sagt Bürgermeister Herbert Hunkel, als er kurz darauf den offiziellen Startschuss zum Budenzauber gibt. Besonders begrüßt er Gäste aus der thüringischen Partnerstadt Weida sowie aus Andrezieux-Boutheon in Frankreich. „Das ist ein Weihnachtsmarkt, so wie die Menschen es wollen, alles selbst gemacht und keine eingekauften fliegenden Händler“, ist Hunkel überzeugt. Aus Weida ist neben der Traditionsbäckerei Fehr mit ihren leckeren Plätzchen und Stollen sowie der Metzgerei, vor deren Stand die Leute auch diesmal Schlange stehen, um eine thüringischer Bratwurst zu kaufen, diesmal auch die neu gekürte „Kuchenfrau“ angereist. Alljährlich zum Weidschen Kuchenmarkt wird, ähnlich einer Weinkönigin, eine Kuchenfrau für die beste Kuchenrezeptur gekrönt. Im September hatte Sabine Schettler den Titel errungen. Ihre Tochter Lucille trägt auf dem Weihnachtsmarkt die Vorzüge der Kuchen vor.

Mit Einbruch der Dunkelheit wird es immer gemütlicher in den Gassen; auch wenn einige Budenbummler meinen, es sei in den Vorjahren durchaus schon mal voller gewesen. Die meisten Besucher des Weihnachtsmarkts haben längst ihr System: Zuerst einmal schnell um den Kreis der Buden auf dem Marktplatz, dann in die sternförmigen Gassen – und wenn die Zeit noch reicht, trifft man sich wieder im Zentrum. In der Holzbude von mt Druck gibt es wieder die neue Ausgabe der Stadtillustrierten „Der Isenburger“ – diesmal die Jubiläumsausgabe zum 20. Geburtstag. Nebenan bei Erika Linke locken selbst gemachte Marmeladen und Liköre.

Überhaupt bietet das Angebot an Speisen und Getränken für jeden Geschmack etwas – vom veganen Chili bis hin zu Bethmännchen, die die Mitglieder des Lions-Clubs zuvor in der Backstube bei Wessinger selbst gebacken haben. Auch die Kolpingfamilien und die katholische Jugend von St. Josef versorgen die Besucher mit Wohlschmeckendem. In der Löwengasse gibt es diesmal ein paar Lücken, aber beim Technischen Hilfswerk dampft es gewaltig aus der mobilen Küche und beim Club Srbija gibt es leckeres gegrilltes Kalbfleisch.

Wer einen Abstecher ins Stadtmuseum macht, kann sich dort nicht nur die eiskalten Füße und Finger wärmen, sondern auch Kunst und Schmuck bestaunen – beides eindeutig nicht von der Stange. Denn die Isenburgerin Kati Conrad hat wieder den Kunsthandwerker-Markt organisiert. Augenfällig sind zum Beispiel die Kreationen von Karola Rinke aus Darmstadt: Kunst-Rasen hat bei ihr eine ganz eigene Bedeutung. Sie kreiert aus Stücken von künstlichem Rasen erstaunliche Kunstwerke – wie ein Adventskalender in den Speichen eines Fahrrades, Taschen oder Schmuck.

In der Kronengasse haben sich wieder die Vereine zusammengefunden, von der Spielvereinigung 03 über den Förderverein der Albert-Schweitzer-Schule bis hin zum TSC Ysenburg. Der Verein „Hilfe für ältere Bürger“ lädt zu Kaffee und Kuchen in seine Räume ein, die Marktplatzgemeinde wirbt mit Glühwein und Waffeln für ihr Hilfsprojekt „...täglich Brot für Beregovo“. Der Erlös des Flohmarktverkaufs kommt der Gemeinde selbst zugute; die Toilettenanlage im Gemeindehaus muss saniert werden. (lfp)