Fest unter hohen Bäumen

Weihnachtsmarkt an der Waldkirche

+ © Michael Bis spät am Abend stehen die Besucher neben der Kirche, um sich bei heißen Getränken zu unterhalten. © Michael

Obertshausen - Kein Weihnachtsmarkt ist wie der andere, jeder hat seinen eigenen Charakter. Obertshausens Version schmiegt sich an die Waldkirche, gewinnt unter hohen Bäumen und mit hochklassiger Musik auch Besucher, die sonst nicht bei Glühwein oder heißem Slibowitz anzutreffen sind. Von Michael Prochnow

Vorsitzender Luis Galvez schart zum Start eine große Zahl Repräsentanten um sich und begrüßt im Namen des Vereinsrings. Dem Bürgermeister gefällt am adventlichen Treffen das ehrenamtliche Engagement der Organisatoren und die Kooperation mit der Stadt. „Es war eine gute Entscheidung, den Markt ins Zentrum zu legen“, lobt Roger Winter und scherzt, mit der Energie des Vereinsrings würde in der Stadtmitte längst ein neues Rathaus stehen. „Der Platz wird immer schöner“, schwärmt Bundestagsabgeordneter Peter Wichtel und meint, dass sich auch die gastgebende Kirchengemeinde weiterentwickelt habe. Wichtig sei, dass sich Menschen begegnen. „Ich freue mich, dass sie da sind“, ruft Pfarrer Hartmut Englinsky über den Platz. Die Vorfreude auf das „größte Geburtstagsfest weltweit“ sei die schönste, die könne einem keiner nehmen.

+ Die Trommelgruppe um Oz Dogan eröffnet traditionell das musikalische Programm zum Weihnachtsmarkt. © Michael Das Programm drinnen eröffnet traditionell die Trommelgruppe um Oz Dogan mit roten Zipfelmützen. Im Nikolausgewand und mit Rauschebart dirigierte Christian Sporn das Jugendorchester der TGS Hausen. Auch Kinder- und Kirchenchor unterhalten, wie abends eine Band der gastgebenden Gemeinde. Der Teeniechor und der Jugendchor 2000 der Sängerlust gestalteten die Feier mit Gesang auf hohem Niveau mit. Dann ist seit langem wieder die bundesweit bekannte christliche Liedermacher-Band Laetitia aus Obertshausen mit eigenen Werken zu hören. Gruppen der Musikschule und der evangelische Posaunenchor leiten zur einer ökumenischen Andacht hin. So gelingt es, den Markt einmal mehr räumlich und inhaltlich an seine Wurzeln heranzuführen.

Eine weitere attraktive Perspektive bietet das neue Café im Gemeindehaus, das von erhöhter Position einen eindrucksvollen Blick auf das bunte Treiben eröffnet. Drei Stände werden als schönste prämiert: Einer ist behängt mit filigranem Perlenschmuck in Sternen- und Glockenform, eine schier überquellende Bude mit kunterbunten, selbstgenähten Fahrradlenkertaschen, Eierwärmern und Schlüsselanhängern zählt dazu sowie die mit üppiger Christbaum-Dekoration eingehauste Anlage des Veranstaltungsvereins Just4Fun.

Im „Bermuda-Dreieck“ vorm Kirchturm mit kroatischen Leckereien, Spezialitäten aus dem Vogelsberg und ausgewählten Hochprozentigen stehen die Besucher bis spät am Abend beisammen. „So gut lief’s noch nie“, lautet das Resümee eines Standbetreibers. Gedränge und Geschiebe gab’s an der Waldkirche jedoch nicht. Für die ganz Kleinen dreht sich ein kleines Karussell, der Nikolaus verteilt am Nachmittag Süßigkeiten. In den Hütten der zwölf Vereine bewährt sich oft der Nachwuchs, indem er in mehreren Schichten Crêpes oder Waffeln backt und den Glühwein ausschenkt. Das stärkt die Gemeinschaft.