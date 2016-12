Weihnachtsmarkt in Offenbach: Tassen und Kassen glühen

Das Wetter beschert Händlern gute Geschäfte

+ © Fitzenberger Von A wie Ahle Worscht bis Z wie Zwiebelbraten gibt es auf dem Offenbacher Weihnachtsmarkt fast alles zu kaufen. Doch reicht die Auswahl den Besuchern? Die Beschicker können die Meinung nur am Umsatz ablesen. Und der ist in diesem Winter ziemlich gut. © Fitzenberger

Offenbach - Gegen Jahresende rennt die Zeit nicht. Sie rast. Schon seit vier Wochen bilden wieder Buden eine weihnachtliche Bummelmeile vom Stadthof bis zum KOMM-Center. Von Sarah Neder

Zeit für eine Zwischenbilanz: Wie laufen die Geschäfte? Was kommt bei der Kundschaft an? Was ist neu, was fehlt im Angebot? Der Himmel scheint wie grau gestrichen, das Quecksilber bei kurz über null Grad eingefroren. In anderen Worten: Lieblingswetter von Weihnachtsmarktbeschickern. Denn bei dieser Witterung läuft das Geschäft mit Glühwein, Grillwurst und Co. am besten. „Wir haben echt Glück dieses Jahr, kaum Regen“, sagt Klaus Eiserloh, dessen Würstchengrill und Karussell deshalb gute Einnahmen bringen.

+ Der Klassiker geht immer: Diese Runde wärmt sich an einer Bude in der Innenstadt mit einem Tässchen Glühwein auf. © Fitzenberger Sich auch nicht über den bisherigen Umsatz beklagen will Sigrid Eberhard, die an der Frankfurter Straße Lebkuchen, Popcorn und andere Süßigkeiten verkauft. Seit einigen Tagen stocke das Geschäft jedoch, sagt sie: „Das liegt an Nikolaus, danach haben die Leute erstmal genug von Süßem“, spricht sie aus langjähriger Erfahrung. Immerhin steht die Händlerin schon zum 37. Mal auf dem Offenbacher Weihnachtsmarkt. Was aber nicht heißt, dass sie keine Premieren mehr erlebt. „Immer wieder wollen Leute wissen, ob wir auch etwas Veganes haben“, erzählt die Beschickerin, wie sie mit wachsendem Gesundheitsbewusstsein konfrontiert wird. Gerade jüngere Kunden kauften nur noch selten Lebkuchen oder teilten sich ein Stück, statt ein ganzes zu verdrücken, schildert sie.

An Eiserlohs Schwenkgrill lautet das Motto eher: Umso größer, desto besser. Die XXL-Wurst ist wie im vergangenen Jahr ein Renner. Das flüssige Equivalent dazu ist der Schweizer Punsch am Stand von Peter Stein. „Den Originalen gibt’s nur hier“, betont der Dietzenbacher, der seit fast 50 Jahren auf dem Offenbacher Weihnachtsmarkt verkauft.

Punsch, Wurst, Lebkuchen. Was wünschen sich Besucher noch? Claudia Schrörs und Alfred Seidl müssen ein bisschen überlegen, was ihnen in Offenbach fehlt. „Vielleicht ein guten Winzer-Glühwein“, schlägt der Pfälzer vor. „Der schmeckt nicht so süß und macht weniger Kopfweh“, pflichtet ihm seine Begleiterin aus dem Rodgau bei. Im Großen und Ganzen sei sie jedoch sehr zufrieden mit der Weihnachtsmeile: „Ich mag’s eben lieber kleiner.“

Klein, aber fein, so beschreibt Klaus Kohlweyer vom Ausrichter Pro OF sein Winterbaby wohl am liebsten. Der Erfolg scheint ihm Recht zu geben, nach vier Wochen Weihnachtsmarktbetrieb zeigt sich der Organisator sehr zufrieden. Vor allem die beheizten Miethütten kämen in diesem Jahr gut an. „Wir könnten noch fünf, sechs mehr davon aufstellen und die würden voll werden“, betont Kohlweyer. Zum ersten Mal hat er zusätzlich Schlitten zum Sitzen aufgestellt. Außerdem steht ein lebensgroßer Weihnachtsmann samt Rentiergespann für Selfies bereit.

Die winterliche Budenallee steht noch bis 30. Januar. Sieben Wochen lang wird der Markt insgesamt geöffnet haben – es ist der Längste seit sechs Jahren. Magenschmerzen dürfte Kohlweyer jedoch das bevorstehende Jahr bereiten. Da der 24. Dezember auf den vierten Advent fällt, kommt die kürzeste Verkaufszeit auf die Händler zu. „Das bedeutet erhebliche Umsatzeinbußen“, verdeutlicht der Veranstalter, weshalb er 2017 einen Start vor Totensonntag in Erwägung zieht. Denn: „Wenn ein paar Tage das Wetter nicht mitmacht, kann das ganz schnell rote Zahlen zur Folge haben.“