Weihnachtsmarkt auf der Rosenhöhe gut besucht

+ © Georg Gute Stimmung herrschte auf dem Weihnachtsmarkt der SG Rosenhöhe. Auch wenn die Temperaturen noch keine weihnachtliche Atmosphäre aufkommen ließ, strömten viele Besucher auf das Vereinsgelände. © Georg

Offenbach - Zu ihrem Weihnachtsmarkt am Wochenende hat die SG auch befreundete Vereine zum Verkaufen eingeladen. Dies lockte mehr Besucher an als in den Jahren davor. Mit den Erlösen finanziert der breit aufgestellte Sportverein vor allem seine Jugendarbeit. Von Stefan Mangold

In diesem Jahr gibt es ein Novum: Zwei der 20 Stände betreiben andere Vereine. Der SG-Vorsitzende Thomas Daniel erzählt, im Vorfeld sei die Organisation des zweiten Würstchenstandes nicht so richtig in Schwung gekommen. Beim BSC Offenbach fragte man nach, ob Interesse an einer Übernahme bestünde. Und so legt der stellvertretende BSC-Vorsitzende Rainer Arnold eine Wurst nach der anderen vom Rost ins aufgeschnittene Brötchen. Am weiteren Würstchenstand, den die Waldgaststätte betreibt, wo es noch anderes auf den Pappteller gibt, haben sich am Samstag ebenfalls lange Schlangen gebildet. Thomas Daniel zeigt sich ob des Andrangs angenehm überrascht. „Letztes Jahr lief es miserabel“, erinnert sich der Clubchef an den Schlag ins Kontor durch zwei nasse Tage.

Azzurra 99 Offenbach ist der andere Verein, der vertreten ist. Die Italiener bieten Spezialitäten aus der Heimat ihrer Eltern an. „Dass die anderen hier sind, ist auch für uns ein Gewinn“, sagt Daniel: „Die befreundeten Vereine ziehen ihre Leute auf die Rosenhöhe.“ Am Stand, den Patrik Bleibdrey betreut, tobt bei den frischen Temperaturen nicht gerade der Bär. „Glühwein geht besser als Bier“, spricht der Fußballer den Grund aus. Bleibdrey ist einer der unzähligen Helfer der SG Rosenhöhe, die in den Holzhütten stehen. Der 20-Jährige verteidigt in der ersten Mannschaft auf links. Die Woche über muss Bleibdrey zusehen, wie er den dürftigen Bahnverbindungen zum Trotz von Offenbach zum Studium der angewandten Mathematik an die Technische Hochschule in Darmstadt gelangt.

Ein Renner ist das Glücksrad schräg gegenüber, wo gerade Birgit Niewiesk hinter der Theke steht, die 3. Vorsitzende des Sportvereins. Ihr helfen Ida Dapp und Mathilda Helder, beide in der vierten Klasse in Bieber. Stoppt das Rad auf rot, gibt es die Qual der Wahl. Niewiesk beobachtet, wie es mitunter schwer sein kann, sich zwischen einer Tasche oder Stiften zu entscheiden, wie manche Kinder ewig das Für und Wider abwägen.

Hinzu kommt Christian Dapp, der Vater von Nina. Er agiert als stellvertretender Vorsitzender der Fußballabteilung. Dapp kam über seinen Sohn Jonas zum Ehrenamt, der seit F-Jugendtagen für die SG aufläuft. Heute kickt der 17-Jährige mit der A-Jugend in der Hessenliga. Am Samstagmittag schaut der Nikolaus vorbei und ließ sich Gedichte rezitieren. Die Schüler der Lauterbornschule singen vor. Am Sonntag führen die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte der Freireligiösen Gemeinde ein Stück auf.

Auch Offenbacher Prominenz ist unterwegs. Frank Weber, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes, versichert, nicht nach Verstößen zu fanden. „Ich mach‘ hier keine Überstunden“, lacht der Mann. Das Ehepaar Karin und Lutz Elsässer schlendert über den Markt. Lutz Elsässer war früher häufig Anlaufstelle für Männer mit schlechtem Gewissen. Er betrieb das Blumengeschäft auf der Waldstraße. „Daheim muss heute nichts mehr auf den Tisch“, nennt Karin Elsässer einen Grund fürs Erscheinen.

Am Glühweinstand bildet sich eine Schlange, die zwei Frauen schon hinter sich haben. Silke Seeger und Natalia Sand arbeiteten in der Waldgaststätte lange zusammen im Service. Sand nimmt dort immer noch Bestellungen auf. „Als beste Freundinnen kennen wir uns aber schon viel länger.“ Auch den beiden drückt Andreas Bohn einen Flyer in die Hand. Der selbsternannte Kultmoderator und zweifache Teilnehmer an der Fernsehshow „Das Supertalent“ weist auf seinen nächsten Auftritt hin. Am 6. Dezember tritt Bohn ungewohnt anonym auf: Der Zettel bewirbt sein Talent als Nikolaus.

