DHL-Paket "liegt in der Mülltonne": Was steckt dahinter?

Kurioser Lieferschein

+ © Kathrin Oßwald Dieser Lieferschein mit der Notiz "liegt in der Mülltonne" sorgte für Verwirrung. © Kathrin Oßwald

Dieser Zusteller entschied sich für einen besonderen Ablageort, als die Empfängerin nicht zu Hause war: Er deponierte das Päckchen "in der Mülltonne".

Zur Zeit häufen sich die Vorfälle von kuriosen Lieferscheinen der DHL. Immer einfallsreicher reagieren die Zusteller scheinbar, wenn sie den Empfänger nicht antreffen.

Erst vor kurzem hat ein DHL-Mitarbeiter eine Lieferung auf den Balkon hochgeworfen, als niemand zu Hause war. Nun ereignete sich erneut ein kurioser Vorfall:

Kurioser Lieferschein: Paket "liegt in der Mülltonne"

Leserin Kathrin Oßwald aus Gilching bei München schickte unserer Redaktion nun ein Foto eines Lieferscheins, welches zunächst ziemlich dreist wirkt. Auf dem gelben Zettel steht nämlich, die Lieferung "liegt in der Mülltonne". Der Vorfall ereignete sich bereits Ende September.

Zunächst war die Empfängerin schockiert, als sie den Lieferschein vorgefunden hatte. Doch tatsächlich handelte es sich hierbei um ein Missverständnis. "Zum Glück stand das Paket nicht wirklich in der Mülltonne," meinte Oßwald. "Die Restmülltonne steht in einem Mülltonnenhäuschen, in die gerade so eine Tonne rein passt." Das Paket wurde glücklicherweise nicht direkt IN der Mülltonne deponiert. Offensichtlich hat sich in diesem Fall der Zusteller der DHL nur falsch ausgedrückt.

Wesentlich ärgerlicher ist es, wenn der Empfänger zu Hause ist und auf sein Päckchen wartet, der Zusteller es aber trotzdem nicht persönlich aushändigt. Mit einer Nachricht an den DHL-Mitarbeiter machte sich ein verärgerter Berliner Luft.

Oft sind die Zusteller jedoch auch unter enormen Zeitdruck und müssen schnell das nächste Paket abliefern. Da kann es schon mal vorkommen, dass dem Lieferanten der Kragen platzt, wenn tatsächlich nie jemand zu Hause ist und das Paket entgegennimmt.