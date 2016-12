Großes Geburtstagsfinale zum Jahresende im Möbel Kempf

Super Geburtstagsangebote in allen Abteilungen

Außerordentliche Sortimentsvielfalt, Kundenorientierung und Servicequalität – Dafür steht Möbel Kempf. Das im Jahr 1959 gegründete Unternehmen ist mit seinen gleichnamigen Häusern an zwei Standorten vertreten. In Aschaffenburg und Bad König im Odenwald bietet man seinen Kunden auf insgesamt rund 50.000 m² Verkaufsfläche ein ausgezeichnetes Einkaufserlebnis. Des Weiteren präsentiert sich das Unternehmen unter dem Markennamen „Mobile Wohnspass“. Die zwei Mitnahmemärkte in Sulzbach und Egelsbach in Hessen kamen in den Jahren 1985 und 2005 hinzu.

Zurzeit arbeiten etwa 600 engagierte Mitarbeiter, darunter über 20 Auszubildende, in den vier Filialen und realisieren das Konzept der kontinuierlichen Weiterentwicklung kreativer Wohnideen. Die Unternehmensgruppe Kempf/Mobile bietet ein umfangreiches Sortiment und eine große Auswahl an Möbeln, Wohnaccessoires, Haushaltswaren, Textilien, Leuchten und mehr. Durch renommierte Markenmöbel liefert Möbel Kempf seinen Kunden jede Menge Inspiration und tolle Wohnlösungen.

Großes Finale zum Jahresende: 25 % Rabatt auf neue Möbel und rund 50 % auf neue Küchen!

Auf viele weitere Jahre mit Möbel Kempf! Die ersten Schritte in Richtung Zukunft sind bereits gegangen. Denn das Familienunternehmen wird seit Ende 2015 in der 3. Generation geführt. Möbel Kempf kann auf viele Erfolge zurückblicken, auf denen nun aufgebaut werden soll. Deshalb wurde auch das 57. Jahr seit Unternehmensgründung mit den Kunden gefeiert.

Nach der großen Geburtstagsfeier im August wird es zum Jahresende jetzt das Finale geben. Unter anderem bis zu 25% Rabatt auf Ihre neuen Möbel, außerdem sparen Sie rund 50% beim Kauf Ihrer Küche. Nur für kurze Zeit wird es diverse Angebote zum Endspurt geben. Finden Sie komplette Einrichtungen zum Traumpreis – Jetzt mitfeiern und Geburtstagsrabatte kassieren!

Durch den Wechsel zum neuen Einkaufsverband BEGROS Anfang 2016 werden viele Markenmöbel von namenhaften Herstellern dauerhaft zu speziellen Sonderkonditionen angeboten. Die Kunden profitieren somit das ganze Jahr von den neuen Einkaufsvorteilen. Lassen Sie sich entführen in die Markenwelt von Möbel Kempf und sparen Sie beim Einkauf.

Möbel Kempf freut sich auf Ihren Besuch!

Alle Informationen und weitere, starke Angebote finden Sie unter: www.moebel-kempf.de