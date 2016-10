Der neue Möbel Kempf - Jetzt wird Eröffnung gefeiert!

Viele Abteilungen für Sie neu gestaltet

+ © Möbel Kempf Es erwarten Sie tolle Rabatte © Möbel Kempf

Über 10.000 m² neu gestaltete Ausstellungsfläche erwartet Sie bei Möbel Kempf Aschaffenburg und Bad König. Das muss gefeiert werden! Mit super Eröffnungs-Rabatten und topaktuellen Angeboten.

Wir präsentieren Ihnen viele neu gestaltete Abteilung in Aschaffenburg und Bad König! Insgesamt über 10.000 m² Ausstellungsfläche wurden umgebaut. Darunter die Schlafzimmer-Abteilung und das Boxspring-Markenzentrum, das Küchenzentrum inklusive des Technik-Centers sowie die Abteilungen Polstermöbel, Jugendzimmer, Bad und Badzubehör, Haushaltswaren und die Themen-Sonderflächen Wintergrillen und Italien. Hier können Sie sich als eingefleischter Grillfan auch während der kalten Jahreszeit von tollen Angeboten rund ums Grillen begeistern lassen. Und wer im Winter lieber in den Süden will, der kann sich in der Italien-Sonderausstellung auf mediterranes Flair freuen.

Die Eröffnung des neuen Kempfs soll mit den Kunden gefeiert werden! Deshalb gibt es jetzt topaktuelle Angebote und Sonderrabatte bis zu 50% auf über 100 exklusive Marken, wie zum Beispiel Nobilia, Hülsta oder Himolla. Die Kunden profitieren von der neuen Vielfalt hochwertiger Hersteller und dem kompetenten Service. Neue Möbel findet man hier trotzdem zum absoluten Schnäppchenpreis!

Auch der zauberhafte Weihnachtsmarkt wartet auf Besuch. Hier kann man sich durch liebevoll präsentierte Deko und Accessoires verschiedenster Farb- und Themenwelten stöbern. Inspiration wohin man schaut – Da kommt Weihnachtslaune auf!

Wir freuen uns auf Sie bei der großen Neueröffnung von Möbel Kempf!

Alle Infos und weitere, starke Angebote finden Sie unter:

www.moebel-kempf.de