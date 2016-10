18-Jährige wird nachts von Mann ins Gebüsch gezerrt

Junge Frau wehrt sich, Täter flüchtet

© Symbolbild: dpa

Offenbach - Im Spessartring wird am Freitagabend eine 18-Jährige von einem Mann attackiert. Der Täter will die Frau ins Gebüsch zerren. Doch sie wehrt sich erfolgreich.

Eine junge Frau ist am Freitagabend gegen 22 Uhr von einem bislang unbekannten Täter in Offenbach attackiert worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ging die 18-Jährige auf dem Gehweg des Spessartrings in östliche Richtung, als der Unbekannte gegenüber der Hausnummer 40 sie plötzlich von hinten angriff. Er versuchte, sie ins Gebüsch zu zerren. Da die 18-Jährige laut schrie, nach dem Täter schlug und trat, ließ der Mann schließlich von ihr ab und flüchtete in nördliche Richtung.

Eine Zeugin konnte noch erkennen, dass der Täter in den Hinterhof der Hausnummer 40 rannte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei trafen die Einsatzkräfte zwar einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts an, der Tatverdacht erhärtete sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch nicht. Der noch immer flüchtige Täter soll etwa 20 Jahre, 1,65 bis 1,75 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er war mit einer dunklen Hose bekleidet, trug graue Handschuhe und eine graue Mütze, über die er eine dunkelblaue Kapuze gezogen hatte. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 069/8098-1234. (dani)