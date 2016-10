Abgesagt: Keiner will zur Dinnershow "Das Leben ist schön"

Zu wenig verkaufte Karten

Offenbach - Eigentlich sollten in knapp einem Monat in der ehemaligen Fredenhagen-Werkshalle Wasserfontänen kunstvoll in die Höhe spucken, sich Akrobaten um Seile schwingen, und Hunderten Gästen an Sterne-Küchen angelehnte Arrangements serviert werden. Doch die Dinner-Show „Das Leben ist schön“ ist abgesagt.

Der Grund: Zu wenige Leute wollen für das Spektakel an der Sprendlinger Landstraße Geld ausgeben. „Aufgrund der schwachen Vorverkaufszahlen haben die Verantwortlichen nun entschieden, die Vorstellungen abzusagen“, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Produzentin Regina Lohr sagt: „Schweren Herzens haben wir innerhalb unseres Kernteams entschieden, dass die einzige vernünftige Lösung nur die Absage unserer Show sein kann.“ Geplant waren abendliche Veranstaltungen vom 26. November bis 12. Dezember, man rechnete mit bis zu 600 Gästen pro Termin. Ein Ticket fürs Varietee inklusive Drei-Gänge-Menü sollte bis zu 179 Euro kosten. Ein Teil der erhofften Einnahmen wären der Kinderrheumastiftung zugute gekommen, deren Schirmherrin die ehemalige Olympia-Skifahrerin Rosi Mittermaier ist. Erst kürzlich besuchte sie deshalb eine Pressekonferenz in Offenbach. (san)

