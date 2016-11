Wenn der Postmann keinmal klingelt

Ganze Straßenzüge ohne Zustellung

Offenbach - Was Anfang der Woche noch in Form einer Glosse auf dieser Seite thematisiert wurde, bedarf wegen wachsenden Ärgers einer Vertiefung: Bei der Postzustellung gibt es massive Probleme. Teilweise sind ganze Straßenzüge betroffen. Von Matthias Dahmer

Tulpenhofstraße, Schopenhauerstraße, Schubertstraße. Die Namen sind austauschbar, der Groll der Betroffenen nicht. Alle klagen darüber, dass die Postzustellung nicht klappt, mitunter finden sich tagelang keine Sendungen im Briefkasten. Und das liegt offensichtlich nicht daran, dass den Anwohnern der genannten Straßen niemand schreibt.

Beispiel Tulpenhofstraße: Eine dort ansässige Anwaltskanzlei berichtet gestern darüber, dass sie seit vergangenen Freitag keine Post erhalten hat. Und es sei nicht das erste Mal gewesen, dass man den Briefträger über Tage nicht gesichtet habe. „Die Samstags- und wechselweise die Montagspost fehlen auch oft“, sagen die Anwälte. Auf ihre Beschwerde hin hätten sie die bemerkenswerte Antwort bekommen, dass es für ihr Büro möglicherweise an diesen Tagen einfach keine Post gegeben habe.

Beispiel Schopenhauerstraße: Dort vermisst etwa ein Anwohner seit mehr als drei Wochen sowohl seine abonnierte Fernsehzeitschrift als auch Post von seiner Tochter.

Ein Sonderfall dürfte in der Schubertstraße vorliegen: Dort werden an die Hausnummer 35a gerichtete Briefe regelmäßig mit dem Stempel „Empfänger unbekannt“ versehen, obwohl der Adressat seit mehr als 60 Jahren dort wohnt. Die Vermutung des Betroffenen: Dem Zusteller ist nur die Hausnummer 35 bekannt – eine Immobilie, in der niemand mehr wohnt.

Für Alexander Böhm sind solche Probleme Alltagsgeschäft. Geduldig hört sich der Post-Sprecher gestern die Einzelfälle an und verspricht, ihnen nachzugehen. Grundsätzlich kann er schon mal anmerken: Postboten gehen jeden Tag die gleiche Tour. Die sogenannte Gangfolge wird ihnen vom jeweiligen Briefzentrum – in diesem Fall dem in der Sprendlinger Landstraße – mittels vorsortierter Sendungen vorgegeben. Sollte ein Austräger innerhalb der gesetzlich erlaubten 10,43 Stunden Arbeitszeit sein Pensum nicht geschafft haben, muss er am anderen Tag dort weitermachen, wo er am Vortag aufgehört hat. „Damit soll vermieden werden, dass die letzten Adressen einer Tour über mehrere Tage nicht beliefert werden“, sagt Böhm. Das war vorher geraume Zeit der Fall gewesen. Häufige Gründe, warum es mitunter hakt, sind nach Angaben des Postsprechers Aushilfs-Austräger oder Anfänger, welche die Tour noch nicht so gut kennen.

