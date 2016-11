AfD-Vorstoß zu christlichen Traditionen in Kitas abgelehnt

Fraktion forderte Bericht über städtische Einrichtungen

Offenbach - Breite Front gegen Rechtspopulismus: Nur die Republikaner schlossen sich am Donnerstagabend im Stadtparlament einem Antrag der AfD an, wonach der Magistrat einen Bericht darüber liefern soll, inwieweit in städtischen Erziehungseinrichtungen noch christlich-abendländische Traditionen gepflegt werden und wo diese eingeschränkt oder abgeschafft seien.

Selbst die beiden ehemaligen AfD-Stadtverordneten Frank Gercke und Gerrit Köhler, die als Fraktionslose im Parlament sitzen, votierten in der namentlichen Abstimmung gegen das Ansinnen. Anja Fröhlich (CDU) erteilte dem Vorstoß eine klare Absage mit dem Hinweis, ein umgetauftes Martinsfest sei 2006 in Offenbach kurzzeitig Thema gewesen und habe sich längst erledigt. AfD-Fraktionschefin Christin Thüne-Dunleavy entgegnete, seit dieser Zeit habe sich einiges geändert und sie kenne zumindest eine Kindertagesstätte, in der es solche Probleme gebe.

Bildungsdezernent Paul-Gerhard Weiß versicherte, Weihnachtslieder, Christbäume, Martinsumzüge und der Besuch vom Nikolaus seien fester Bestandteil des Programms in den Kitas, die Bräuche seien auch bei allen Kindern beliebt. Und: „Die Eltern wollen das nicht verbannt haben.“ Die Debatte sei vor zehn Jahren geführt worden, die Probleme seien längst gelöst.

Heike Habermann (SPD) warf der AfD vor, der Antrag schüre nur Angst, sei fremdenfeindlich und verbreite eine „unerträgliche Leitkultur“. Sie machte zugleich darauf aufmerksam, dass bis zu 80 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen in der Stadt einen Migrationshintergrund hätten und in den städtischen Einrichtungen auf alle kulturellen Traditionen eingegangen werde. Habermann: „So einen Antrag kann man nicht stellen.“ (mad)

