Angeblicher Clowns-Überfall in Bürgel beschäftigt die Polizei

Beamten gehen einem anonymen Hinweis nach

Offenbach - Auf Facebook kursiert seit gestern eine Meldung über einen Raubüberfall in Offenbach-Bürgel. Besonders pikant: Die Tat soll von drei als Clowns verkleideten Personen verübt worden sein. Die Polizei ermittelt.

+ Auf Facebook verbreitet ein Nutzer einen angeblichen Raubüberfall dreier als Clowns verkleideter Personen. Die Polizei ermittelt. © Screenshot aus Facebook Seit gestern kursiert eine Nachricht in Facebook (siehe rechts), die aufhorchen lässt. Demnach soll ein Mann von drei sogenannten Grusel-Clowns in Offenbach-Bürgel überfallen worden sein. Die drei Täter hätten den Mann, der gerade Geld an einer Bank abgehoben habe, mit einer Pistole und einem Messer bedroht und ihm anschließend 300 Euro geraubt. Von diesem Delikt berichtet der angebliche Bruder des Opfers, der Beitrag wurde bereits jetzt über 300 Mal im Netz geteilt. Auch der Polizei ist diese Meldung nicht verborgen geblieben, noch stehen die Beamten aber am Anfang ihrer Ermittlungen. „Wir können den Raub weder bestätigen noch verneinen“, hieß es von der Pressestelle auf Nachfrage. Erst vergangene Nacht sei gegen 22.30 Uhr ein anonymer Anruf bei den Ermittlern eingegangen. Aktuell seien die zuständigen Beamten dabei, den Vorfall zu überprüfen.

Unabhängig vom Ergebnis der Überprüfung im besagten Fall warnt die Polizei: „In Sachen Grusel-Clowns ist eine enorme Hysterie ausgebrochen, bei der man grundsätzlich vorsichtig sein sollte.“ Diese Einschätzung wird auch durch einen in der Region bekannt gewordenen Fall gestützt. So hatten wir erst am Montag darüber berichtet, dass eine Fake-Meldung die Internetnutzer verunsichere. Auf einer Website wurde von einer Attacke eines Clowns auf einen 18-Jährigen berichtet, die jedoch niemals stattgefunden hatte. Besonders ärgerlich: Der Link mit der Überschrift „Jugendlicher aus Rödermark schlägt Clown nieder“ wurde fast 12.000 Mal geteilt - viele Nutzer in den Sozialen Netzwerken hielten den Fake-Bericht offenbar für die Realität. (dani)

