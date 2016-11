Angehörige von Tugce planen Mahnwache gegen Gewalt

Zwei Jahre nach gewaltsamem Tod

+ © dpa Gedenken an Tugce in Offenbach bei einer Mahnwache im November 2015. © dpa

Offenbach - Familie und Freunde von Tugce Albayrak wollen an den gewaltsamen Tod der Studentin vor zwei Jahren erinnern.

Dazu ist für diesen Sonntag (20. November) eine Mahnwache gegen Gewalt am einstigen Tatort in Offenbach geplant. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants war es am 15. November 2014 zu der Auseinandersetzung mit tödlichen Folgen gekommen.

Alles zum Fall Tuğçe Albayrak

Sanel M. hatte die Studentin derart geschlagen, dass sie schwer auf den Kopf stürzte. Sie starb wenige Tage später, an ihrem 23. Geburtstag. Sanel M. wurde im Juni 2015 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt und sitzt derzeit noch im Gefängnis. Derzeit wehrt sich der junge Gewalttäter juristisch gegen seine Abschiebung. (dpa)