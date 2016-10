Kaiserlei: Stadt sieht großen Aufschwung für Bewohner

„Aussichten waren nie besser“

Offenbach - Gläserne Bürogebäude mit repräsentativen Verkaufsräumen, daneben einfacher Einzelhandel hinter Fassaden, die mehr Glanz verdienen: Das Gewerbegebiet Kaiserlei im Offenbacher Nordwesten vermittelt dem Vorbeifahrenden ein uneinheitliches Bild. Durch Investitionen soll das Viertel nun einen Aufschwung erleben.

Kein anderes Gewerbegebiet in Offenbach unterlag einem stärkeren Wandel als der Kaiserlei. Industrielle Umbrüche und wechselhafte Nutzungen haben dem westlichen Teil des Stadtteils sein heutiges Gesicht verliehen. Mit dem bevorstehenden Rückbau des großen Verkehrskreisels und der Neuordnung der Verkehrsbeziehungen im Offenbacher Nordwesten will die Stadt das Gewerbegebiet neu vermarkten, zusätzliche Flächen gewinnen und neue Aufenthaltsqualität schaffen. „Der Umbau des Kaiserlei-Kreisels ist der notwendige Impuls für die weitere Entwicklung dieses so zentralen und verkehrstechnisch optimal angebundenen Gebiets“, ist Oberbürgermeister Horst Schneider überzeugt.

Damit dies gelingt, haben zahlreiche private und städtische Akteure im Masterplan-Prozess den Kaiserlei als eines von vier zentralen Entwicklungsgebieten für die Ansiedlung neuer Unternehmen in Offenbach definiert. Wo einst Wetterberichte erstellt, Kernkraftwerke geplant und Handwerksbedarf verkauft wurden, sollen künftig neue Arbeitnehmer und Bewohner einziehen. Für sie sollen es Grünzüge geben, die das Büroviertel mit dem Mainufer verbinden. Dazu kommen Restaurants, Nahversorgungsmärkte und ein großer Park.

Die Pläne sind Schlüsselmaßnahmen aus dem Masterplan, die die Stadt in den kommenden fünf Jahren auf den Weg bringen will. Sie sollen die Veranstaltungsstätten am westlichen Ende des Nordrings mit dem Dienstleistungsstandort rund um den neuen Autobahnknoten verbinden. „Das ist die Vision, die wir vom neuen Kaiserlei haben“, sagt Schneider. „Dabei denken wir nicht nur an die heutigen und künftigen Arbeitnehmer, sondern auch an die 2900 Menschen, die bereits jetzt im Kaiserlei leben.“

Eine komplette Neugestaltung des Viertels ist dabei nicht nötig. Jürgen Amberger, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, verweist auf die versteckten Größen, die heute schon am Kaiserlei ansässig sind: die Europazentrale von Hyundai, die gerade eröffnete Rhein-Main-Niederlassung von Daimler Benz – wenn auch auf Frankfurter Gemarkung – und das Omega-Haus mit der Hessischen Landesbank (Helaba) und dem Hauptsitz der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Wi-Bank). Erst im vergangenen Sommer hat die New Century Group ein jahrelang leerstehendes Hotelgebäude nach aufwändigem Umbau wiedereröffnet, während das Möbelunternehmen Roller derzeit noch den ehemaligen Praktiker-Markt für seine Zwecke umbaut.

Hinter den oft unscheinbaren Fassaden von Strahlenbergerstraße und Kaiserleistraße verbergen sich darüber hinaus weitere in ihrer Branche namhafte Unternehmen: die Banken KfW und BHF, das Rechenzentrum der Sparkassen, das Logic-Haus mit weltbekannten Tonstudios oder der Cloud-Computing-Spezialist Aixit. „Am Kaiserlei findet sich ein großer Branchenmix von Automobil bis Rechenzentren, vom Ingenieurbüro bis zum Kraftwerksbau“, so Amberger.

„Für die junge und wachsende Stadt Offenbach sind die Perspektiven für das Kaiserleigebiet von zentraler Bedeutung und Fundament für eine prosperierende Zukunft“, sagt Oberbürgermeister Schneider. Die Vorstellungen und Erwartungen der Unternehmer hat die Stadt jedenfalls aufgegriffen. Sie sind mit in den Masterplan eingeflossen. „Die Maßnahmen können natürlich nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Noch sind auch unsere finanziellen Mittel für Investitionen bescheiden. Aber auch das soll sich durch diese Entwicklungen verändern.“ Fest steht aus seiner Sicht: „Die Aussichten für den Kaiserlei waren wohl nie besser als heute.“ (pso)