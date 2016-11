Die „Derbsten“ sind zurück

Die Beginner in der Offenbacher Stadthalle

„Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss": Die Beginner sind zurück. Jan Philipp Eißfeldt (auch bekannt als Jan Delay) bringt mit seiner Hamburger Combo Hip-Hop mit Niveau in die Stadthalle Offenbach.

Offenbach - Die Beginner haben in der Offenbacher Stadthalle gemeinsam mit ihren Fans das Rap-Comeback des Jahrzehnts gefeiert und bewiesen: Guter Sprechgesang funktioniert auch ohne Rassismus, Sexismus und Gewaltverherrlichung. Von Rebecca Röhrich

Oft ist es so: Man kauft sich ein Album, findet es richtig gut und ist vom anschließenden Konzertbesuch enttäuscht. Entweder die Musiker spielen nicht so gut wie bei den Studioaufnahmen, oder es will keine richtige Stimmung aufkommen. Bei den Beginnern, die sich nach 13 Jahren Pause mit ihrem Album „Advanced Chemistry“ auch auf der Bühne zurückmelden, kann von Enttäuschung keine Rede sein. Die Tickets waren im Vorverkauf so schnell vergriffen, dass die Beginner vom Capitol in die Stadthalle wechselten und ihnen die Stadt Offenbach kurzerhand einen „Sold Out Award“ verlieh.

Das Signalhorn beim ersten Song „Ahmna“, mit dem Philipp Eißfeldt (Eizi Eiz/Jan Delay), Dennis Lisk (Denyo) und Guido Weiß (DJ Mad) ihre zweistündige Zeitreise zu den Wurzeln des deutschen Rap starten, ist dabei mehr als symbolisch. Es ist ein Ausrufezeichen: Die Beginner sind zurück und mit ihnen eine der Größen des deutschen Hip-Hop. Die Musiker versorgen ihr sichtlich begeistertes Publikum mit viel Bass, Reim-Perfektion und Bühnenpräsenz, und das Publikum, ein Mix aus Endzwanzigern und Mittdreißigern, dankt es ihnen mit großer Tanzfreude.

Ein kurzer Blick über die Menge reicht. Die meisten Fans sind „Füchse“ der ersten Stunde. Waren selbst Teenager, als 1998 die Hamburger Jungs – damals waren sie noch Absolute Beginner – mit dem Album „Bambule“ ein Leuchtfeuer des Genres zündeten, das bis heute brennt und immer noch stilprägend ist. 2003 schafften sie mit „Blast Action Heroes“ die erste Nummer eins des deutschen Raps. Damals hatten die Jungs selbst kaum die Volljährigkeit erreicht.

Schlaue Texte, satter Beat und sauberes Handwerk prägten eine ganze Generation. Die Zeile „Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss“, aus „Füchse“ ist längst zu einem geflügelten Wort geworden. Und so erreicht das Konzert den bestmöglichsten Zustand. Es wurde ein Fest, ein Dialog zwischen Musikern und Publikum, die bei „Liebes Lied“, „Hammerhart“, „Füchse“ und „Rock On“ jede Zeile mitsingen. Die „Derbsten“, wie die Beginner sich selbst und ihre Fans bezeichnen, übertreffen mit Show und Attitüde die Erwartungen.

Für das neue Album hatten sich die Musiker Verstärkung aus den aktuellen Charts geholt. Bei „Ahmna“ beteiligte sich Rapper Gzuz, Mitglieder der Hamburger Hip-Hop-Crew 187 Strassenbande, im Refrain. Der Offenbacher Rapper „Haftbefehl“ trug auf dem Album ein paar Zeilen zu „Macher, Macher“ bei. Auf beide sogenannten Gangsterrapper, die mehr durch Gewaltverherrlichung und Sexismus, als mit guten Texten auffallen, wurde beim Konzert allerdings verzichtet.

Stattdessen gibt es eine echte Überraschung für eingefleischte Deutschrap-Fans: Die Veteranen Torch und Toni L, die als Urväter des deutschen Hip-Hop gelten und als das Duo „Advanced Chemistry“ in den 1990er Jahren Rapgeschichte schrieben, kommen auf die Bühne, um den Text ihres Klassikers „Fremd im eigenen Land“ mit den Beats des neuen Beginner-Songs „Thomas Anders“ zu mischen. Deutlicher kann das Statement der „Derbsten“ zur aktuellen Rapkultur kaum sein. Der in Frankfurt geborene und aktuell in Berlin lebende Rapper Megaloh eröffnete die Show, die vielen als legendär im Gedächtnis bleiben wird. Den Lokalmatador „Haftbefehl“ hat anscheinend keiner vermisst – die „Beginner“ in dem intellektuell kränkelnden Genre umso mehr.