„Sold-Out-Award“ für die Beginner

Halle direkt ausverkauft

+ Stadthallen-Geschäftsführerin Birgit von Hellborn überreichte vor der passend gestalteten Stadthallenwand den Preis. Neben ihr von rechts an Jan Phillip Eißfeldt alias Eizi Eiz, Marcus Dörr (Agentur artmos4), Guido Weiß alias DJ Mad, Dennis Lisk alias Denyo und Fabian Stenzel (Agentur artmos4).

Offenbach - Seit fünf Jahren können sich in Offenbach auftretende Musiker auch auf einen Preis Hoffnung machen: Schaffen sie es, dass Stadthalle oder Capitol ausverkauft sind, winkt ihnen der „Sold-Out-Award“.

Wie viele Male das bisher der Fall war, hat Stadthallen-Chefin Birgit von Hellborn nicht exakt parat. Aber geschätzt für die Hälfte der jährlichen Veranstaltungen an Goethe- oder Waldstraße dürften Eintrittskarten Mangelware sein. Der „Award“ selbst besteht aus einem speziell angefertigten Kunstwerk, jeweils ein Original aus den Sprühdosen von Marcus Dörr und seinen Kollegen in der Agentur artmos4.

Der jüngste Preis hat nun auch eindruckvolle Spuren an der Stadthalle hinterlassen. Wo sich zuvor unan- sehnliche Schmierereien ausbreiteten, prangt nun das überdimensional auf Beton reproduzierte Cover der neuesten Scheibe der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Beginner.

Nach September 2004 kehrten die Beginner aus Elmsbüttel wieder nach Offenbach zurück: Mit Hits wie „Liebes Lied“, „Füxe“ oder „Hammerhart“ begeisterten sie am Nassen Dreieck. Nach der langen Wartezeit war das Konzert schnell ausverkauft. Das brachte eben den jüngsten „Sold-Out-Award“ ein, den Birgit von Hellborn überreichte. Ursprünglich war als Veranstaltungsort das Capitol vorgesehen gewesen. Nachdem dafür aber binnen kürzester Zeit alle Tickets vergriffen waren, verlegten die Verantwortlichen das Konzert in die Stadthalle. Auch dort dauerte es nicht lange, bis der Veranstalter „ausverkauft“ melden konnte.

Guido Weiß alias DJ Mad, Dennis Lisk alias Denyo und Jan Phillip Eißfeldt (solo bekannt als Jan Delay) alias Eizi Eiz erhielten das individuell angefertigte Kunstwerk und zeigten sich auch begeistert von der Stadthallenwand. DJ Mad lobte zudem den „tollen Stadthallenboden“: Er ist leidenschaftlicher Rollschuhfahrer und hatte am Nachmittag einige Runden in der Halle gedreht.

Vor den Beginnern war der als Lukas Strobel in Langen geborene Rapper Alligatoah der letzte Preisträger. Sein Konzert im Capitol am 12. November war auch schnell ausverkauft. Gewohnt an große Festivals und gefüllte Hallen wollte der Sprechsänger mal in ausgewählte Veranstaltungsorte mit familiärer Atmosphäre zurückkehren. Mit Erfolg: Innerhalb kürzester Zeit war das Kartenkontingent für sein Akustik-Konzert „Akkordarbeit“ im Capitol vergriffen. (tk)