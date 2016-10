Knöllchen, Schwarzfahren und Co.: Kommen Ausländer glimpflicher davon?

Nicht mit zweierlei Maß

+ © dpa Symbolbild © dpa

Offenbach - Kommen Ausländer bei Ordnungswidrigkeiten in Offenbach glimpflicher davon als Einheimische? Diesen Anschein machen zumindest auf den ersten Blick zwei aktuelle Vorkomnisse. Von Steffen Müller

Die beteiligten Behörden bestreiten, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, können aber nicht ausschließen, dass es Einzelfälle gibt – auch aufgrund von bürokratischen Hürden und Personalmangel. Fall eins beschäftigt sich mit Falschparkern in der Querstraße. Ein Anwohner hat sich schon einige Male beim Ordnungsamt beschwert. Der Grund: Jeden Abend stünden in der Querstraße mehrere Lieferwagen mit osteuropäischen Kennzeichen im Halteverbot und blockierten dort Einfahrten, Bürgersteige und Rettungswege. Strafzettel gebe es keine. Die Antwort eines Stadtpolizisten lässt den Anwohner unbefriedigt zurück. „Er schob es auf den bürokratische Aufwand und sagte, dass es schwierig sei, einem ausländischen Fahrzeug ein Knöllchen zu verpassen. Außerdem fehle es der Stadtwache an Personal für regelmäßige Kontrollen.“

Angesprochen auf diese Antwort zeigt sich Ordnungsamtschef Peter Weigand verwundert und kann es sich nur mit einem Einzelfall erklären. Denn eigentlich sollten alle falsch geparkten Autos unabhängig ihrer Zulassung mit einem Knöllchen versehen werden. Zumal im Oktober 2015 ein Abkommen in Kraft trat, das den Offenbacher Behörden erlaubt, die Besitzer von ausländischen Kraftfahrzeugen europaweit abzufragen und relativ schnell zu ermitteln. „Sobald wir die Anschrift in Deutschland haben, gehen auch die Bußgeldbescheide raus“, erklärt Weigand.

Allerdings berichet der Ordnungsamtschef auch von Hindernissen bei der Strafverfolgung: „Schwierig wird es, wenn der Fahrzeugbesitzer nicht in Deutschland gemeldet ist. Dafür gibt es noch keine Lösung.“ Denn sobald ein Verkehrssünder seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, kann zwar ein Verfahren eingeleitet werden, ob das Bußgeld auch gezahlt wird, können die Offenbacher Behörden aber nicht beeinflussen. Allerdings gibt Weigand dem Stadtpolizisten Recht, dass in Offenbach durchaus mehr kontrolliert werden könnte. „Da sind wir relativ schwach aufgestellt und können leider nicht überall sein.“

Gern mehr kontrollieren würden ebenfalls die Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVB) in ihren Bussen. Aber auch hier kommt es aus Personalmangel vor, dass nicht alle Schwarzfahrer zur Kasse gebeten werden und sich folgende Situation abspielt: In der Buslinie 102 haben kürzlich Kontrolleure drei Männer ohne gültige Fahrscheine erwischt. Da die Schwarzfahrer jedoch kein Deutsch sprachen, verzichteten die Prüfer auf das Bußgeld von je 60 Euro. Die Männer mussten lediglich den Bus verlassen und wurden ermahnt.

Polizeibeamte müssen belastbar sein Zur Fotostrecke

Die Begründung: Wird bei Ausländern das sogenannte „erhöhte Beförderungsentgeld“ fällig – Behördendeutsch für das fällige Bußgeld für Schwarzfahren – wird die Polizei gerufen, um die Personalien aufzunehmen. Dies führt jedoch zu Ärger bei den übrigen Passagieren, da der Bus erst weiterfährt, wenn die Beamten eingetroffen sind. Sprächen die Erwischten kein Deutsch, bedeute das noch einmal einen höheren zeitlichen Aufwand für die Polizisten, berichtet Jörg Muthorst, Sprecher der Stadtwerke, zu denen die OVB zählen. Zeit, die die Beamten aus der unterbesetzten Behörde nicht hätten. Muthorst spricht von einem „Ermessensspielraum“, den Kontrolleure bei Schwarzfahrern nutzen könnten. Eine gezielte Ungleichbehandlung schließt der Stadtwerke-Sprecher aus: „Es gibt keine klare Anordnung. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden, wie die Bestrafung aussieht.“

In solchen Fällen haben die Kontrolleure drei Möglichkeiten: Eine Ermahnung aussprechen mit der Aufforderung, den Bus zu verlassen; den Schwarzfahrer weiterfahren lassen, wenn er sich ein gültiges Ticket kauft; oder eben das Bußgeld über 60 Euro verhängen. Und diese Möglichkeiten gelten bei jedem Fahrgast, versichert Muthorst. Demnach besitzen die Kontrolleure den Ermessensspielraum auch, wenn ein Fahrgast beispielsweise Probleme beim Lösen eines Tickets hatte oder aus Versehen eine falsche Fahrkarte gekauft hat. Das gilt unabhängig davon, ob der ohne passendes Ticket angetroffene Fahrgast deutsch spricht oder nicht.