Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter und Staatsanwalt aus

„Ab 16 Uhr sind sämtliche Konten gesperrt“

Offenbach - Vor einer besonders ausgeklügelten Betrugsmasche sollten sich die Bürger in Acht nehmen. Auch bei sehr amtlich wirkenden Ansinnen am Telefon ist jener äußerste Argwohn angeraten, der den Offenbacher Manfred G. vor finanziellen Verlusten bewahrte.

Ganoven haben eine ähnliche Methode bereits 2015 in Nord- und Süddeutschland angewandt. Das besonders Perfide dabei: Die im Display des ausgewählten Opfers angezeigte Telefonnummer ähnelte der von tatsächlichen Geldinstituten, Staatsanwaltschaften oder anderen Behörden. Vor einem Jahr hat sich im Landkreis Schaumburg ein 85-Jähriger so um 30.000 Euro prellen lassen. Bei Frau und Herrn G. sind Gauner mit ihrer Betrugs-Variante letztlich an die Falschen geraten. In ihrer Strafanzeige schildern die beiden Offenbacher detailliert, wie sie hinters Licht geführt werden sollten:

Frau G. wird am Montagmorgen um 9 Uhr angerufen. Die Anruferin stellt sich vor als Mitarbeiterin der Hessischen Landesbank, bei der ein Antrag auf Kontosperrung vorliege. Herr G. übernimmt und erfährt: Sämtliche Konten und Geldanlagen der Maria G. würden am Nachmittag um 16 Uhr gesperrt. So sei es von der Staatsanwaltschaft verfügt, leider dürfe man keine weitere Auskunft geben. Empfehlung: Sofort bei der Justiz unter 069 2....... eine bestimmte Staatsanwältin anrufen und dort das Aktenzeichen Js 5052T2012 nennen.

Im Nachhinein geben die G.s zu, wegen der Informationen und des Zeitdrucks total aufgeregt gewesen zu sein. G. wählt jedenfalls die fragliche Nummer. Es meldet sich eine „Staatsanwältin Dr. Helga Schneider“, die das angebliche Vergehen erläutert: Maria G. habe im Jahr 2012 nach dem „Fernabgabegesetz“ per Telefon einen Spielvertrag mit der Europäischen Glücksspielgesellschaft in Hamburg abgeschlossen; bislang sei aber weder der Vertrag gekündigt noch je ein Beitrag überwiesen worden; die Schuld belaufe sich inzwischen auf 2765 Euro; die Glücksspielgesellschaft habe ergebnislos drei Mahnungen verschickt. G. widerspricht. Nie irgendwelche Mahnungen erhalten. Die angebliche Staatsanwältin kontert: Alles vom Bundeskriminalamt auf Richtigkeit überprüft! Zudem belege der Telefonmitschnitt zwischen Frau G. und den Hamburgern die Zustimmung.

Und nun sei eben der Antrag auf Sperrung aller Konten und Geldanlagen eingegangen. In ein paar Stunden wäre also jeglicher Zugriff auf Geld und Spareinlagen blockiert. Aus „ihrer 17-jährigen Erfahrung als Oberstaatsanwältin“ rät „Dr. Schneider“ vom Prozess ab; den würde Frau G. mit Sicherheit bei Kosten von bis zu 6000 Euro verlieren. Einzige Möglichkeit, die Kontosperrung abzuwenden: Die G.s vergleichen sich außergerichtlich und überweisen sofort die 2675 Euro auf ein bestimmtes Konto – ein ausländisches sei es, aus steuerlichen Gründen.

Manfred G. hat schon bald die Nachtigall trapsen gehört und lässt sich auch nicht durch geschickte Inszenierung hereinlegen: Im Hintergrund sind laute Bürogeräusche zu hören, auch wird das Gespräch zweimal zwecks Rücksprache mit einem Richter unterbrochen. Als G. erklärt, er werde ganz bestimmt kein Geld ins Ausland überweisen, sondern nur an ein Gericht in Deutschland, ist der Betrugsversuch sofort beendet. (tk)

