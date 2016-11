Bewaffnetes Räuber-Duo überfällt Wasserhäuschen

Schüsse fallen, Opfer am Kopf verletzt

Offenbach - Mit einer Schreckschusswaffe bewaffnet überfällt ein Räuber-Duo ein Wasserhäuschen in der Geleitsstraße. Die beiden Täter schlagen dem Inhaber auf den Kopf und feuern Schüsse ab. Bei der Flucht kommt ihnen jedoch ein Passant in die Quere.

Bislang ergebnislos verlief die Fahndung nach zwei Räubern, die am Freitagabend einen Kiosk in der Offenbacher Geleitsstraße überfallen haben. Wie die Polizei mitteilte, betraten die maskierten und bewaffneten Täter um 21 Uhr das in Höhe der 30iger Hausnummern gelegene Wasserhäuschen. Den allein anwesenden 50-jährigen Inhaber bedrohten sie mit einer schwarzen Schreckschusswaffe. Nach mehreren Schüssen und Schlägen auf den Kopf des Opfers raubte das kriminelle Duo Telefonkarten und die Tageseinnahmen in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Mit Fahrrädern türmten die Räuber vom Tatort. In der Eile verloren sie Teile ihrer Maskierung und die Waffe.

Ticker: Alle aktuellen Polizeimeldungen aus der Region

Einem hinzukommenden Passanten gelang es, einem Täter das Fahrrad abzunehmen. Der überfallene Inhaber kam mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Räuber Nummer eins soll zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke (eventuell mit Kapuze), einen Schal vor dem Gesicht, eine dunkelblaue Hose, schwarze Schuhe und eine helle Wollmütze mit dunklen Buchstaben. Der Mann hatte dunkle, mittellange Haare mit einem Seitenscheitel (rechts), einen Oberlippenbart (eventuell auch einen Kinnbart). Räuber Nummer zwei war ebenfalls etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe mit heller Sohle, eine dunkle Sturmhaube und eine dunkle Umhängetasche. Die Kripo bittet um Hinweise unter 069/8098-1234. (dani)

Spektakuläre und kuriose Raubüberfälle Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa