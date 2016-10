Blitzer im Kreis Offenbach: Hier müssen Sie aufpassen!

Alle Messstellen im Überblick

Offenbach - Die Polizei Südosthessen wird in den nächsten Tagen wieder Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt Offenbach und im Kreis sowie dem Main-Kinzig-Kreis durchführen. Wir zeigen, wann und wo genau Autofahrer aufpassen müssen.

Im Jahr 2015 ereigneten sich laut Polizei in Südosthessen insgesamt 13.608 Verkehrsunfälle. 24 Personen wurden dabei getötet und 537 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 380 Verkehrsunfällen mit Personenschaden die Ursache. Mit Hilfe der Polizei in Offenbach zeigen wir die aktuellen Messstellen für den aktuellen Monat. Verkehrsteilnehmer sollten aufpassen und sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.

Die aktuellen Messstellen im Überblick:

4. Oktober: Offenbach, B459 Geisfeldkreisel; A3 Hanau-Klein-Auheim, Schulweg

5. Oktober: L3317, Dreieich; L3201, Gelnhausen, Kaltenborn; Biebergemünd, Frankfurter Straße

6. Oktober: L3097, Ober-Roden; Offenbach, Strahlenberger Straße; L3201, Gelnhausen, Linsengericht

Sobald uns weitere Messstellen bekannt sind, werden wir die Liste erweitern.

