Starke Rauchentwicklung im Keller wegen brennender Mülltonnen

Brand am Platz der deutschen Einheit

Offenbach - Am Platz der deutschen Einheit stehen am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus mehrere Mülltonnen in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr gingen mehrere Notrufe von Anwohnern in der Leitstelle Offenbach ein, die eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude am Platz der deutschen Einheit meldeten. Wie die Feuerwehr mitteilte, bestätigten sich die Notrufe am Einsatzort. Aus dem Treppenhaus des fünfgeschossigen Wohngebäudes drang dichter Rauch. Die Erkundung der vorgehenden Atemschutztrupps ergab, dass im Keller mehrere Mülltonnen brannten. Die Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell unter gelöscht.

Die Bewohner des Gebäudes verhielten sich sehr ruhig und konnten somit in ihren Wohnungen bleiben, sie waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Wegen fehlender Öffnungen im Kellerraum musste jedoch zur Entrauchung ein Spezialgerät eingesetzt werden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. (dani)

