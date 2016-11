Brand in Rumpenheim: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Feuerwehr im Einsatz

Offenbach - Rauchmelder und die Feuerwehr haben einen größeren Brand in Rumpenheim verhindert. Aber es gibt Verletzte.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde die Feuerwehr nach Offenbach Rumpenheim in die Straße „Lachwiesen“ gerufen. Dort drang Rauch aus einer Wohnung und die Rauchmelder piepsten laut. Nachbarn öffneten bereits mit einem Ersatzschlüssel die Haustür, zogen sich dabei aber leichte Rauchgasverletzungen zu. Die Personen wurden noch vor Ort behandelt. Eine Kerze, die vermutlich beim Verlassen des Hauses nicht gelöscht wurde, verursachte wohl den Brand eines Holztisches. Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres und löschten das Feuer. So entstand nur geringer Sachschaden. (dr)

